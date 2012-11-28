آمار بازماندگان از تحصیل تا پنجم دیماه مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری در حاشیه چهاردهمین مانور سراسری زلزله که صبح چهارشنبه در مدرسه شهید آوینی برگزار شد گفت: با توجه به اینکه مهلت ثبت نام بزرگسالان تا پانزدهم آذرماه ادامه دارد و پس از آن نیز فهرست ثبت نام شوندگان در مدارس باید با فهرست سازمان ثبت احوال مقایسه شود در حال حاضر نمی توان آمار دقیق بازماندگان از تحصیل را اعلام کرد.



وی ادامه داد: قرار است تا بیستم آذرماه فهرست ثبت نام شوندگان در آموزش و پرورش به سازمان ثبت احوال ارائه شود و پس از بررسیهای لازم از سوی آنها و مقایسه آماری به احتمال بسیار زیاد تعداد بازماندگان از تحصیل تا پنجم دیماه اعلام خواهد شد.



نوری آمار ثبت نام کنندگان را در سال تحصیلی جدید 12 میلیون و 337 هزار و 303 نفر اعلام کرد که از این میزان 6 میلیون و 874 هزار و 40 نفر در مقطع ابتدایی ، 2 میلیون و 130 هزار نفر در راهنمایی ، 3 میلیون و 267 هزار نفر در مقطع متوسطه هستند.



رئیس مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برای سال تحصیلی جدید یک میلیون و 65 هزار نفر در پایه ششم ابتدایی ثبت نام کرده اند، ادامه داد: تا امروز 388 هزار نفر در پیش دبستانی ثبت نام کرده که با توجه به مهلت ثبت نام تا پایان آذرماه پیش بینی می شود که این آمار به بیش از 400 هزار نفر تا پایان آذرماه برسد البته این آمار به غیر از آمار ثبت نام شوندگان مراکز پیش دبستانی تحت پوشش سازمان بهزیستی است.



وی در پایان تصریح کرد: آمار دانش آموزان ثبت نام شده در مدارس غیر دولتی نیز برای سال تحصیلی جدید افزایش یافته و امسال این آمار به یک میلیون و 30 هزار نفر رسیده است. این در حالی است که در سال گذشته تنها 980 هزار نفر در مدارس غیر دولتی ثبت نام کرده بودند.



نوری درباره هوشمند سازی مدارس و اتصال به اینترانت ملی گفت: هوشمند سازی یکی از اجزای سند تحول بنیادین است که از سال گذشته با توجه به تصویب سند هوشمند سازی مدارس روند پرشتابی گرفته است.

به گفته وی، برای سال تحصیلی جدید مدارس به 44 هزار خط اتصال به اینترنت و اینترانت مجهز شده اند .



نوری ادامه داد: روند هوشمند سازی مدارس و بحث تجهیزات نیز روند رو به رشدی بوده و آمار ما از سه هزار و 600 مدرسه هوشمند به 26 هزار مدرسه رسیده است.