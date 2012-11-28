حجم قراردادهای دانشگاه خواجه نصیر با بخش صنعت/ تبدیل کویر به مزرعه

دکتر حمید خرسند درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پروژه های مشترک میان این دانشگاه با وزارتخانه‌های دفاع، صنایع، نفت و جهاد کشاورزی، افزود: در قالب امضای تفاهم نامه همکاریهای مشترک حدود 200 پروژه مشترک تحقیقات با وزارتخانه‌های مختلف و صنایع در حال اجرا است.

مدیرکل امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از اجرای طرح‌های کلان ملی در این دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: ا6 طرح از طرحهای کلان مصوب در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اجرایی می شود که از آن جمله می‌توان به طرح ساخت بالگرد ملی اشاره کرد .

وی با بیان اینکه اجرای این طرح در مراحل ابتدایی است، خاطر نشان کرد: طرح کلان "شور ورزی" از دیگر طرح‌های این دانشگاه است. در این طرح قرار است کویر به مزارع کشت تبدیل شود.

خرسند با اشاره به حجم قراردادهای این دانشگاه با بخش صنعت، یادآورشد: حجم قراردادهای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال گذشته 10 تا 15 میلیارد تومان بوده است.

