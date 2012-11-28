به گزارش خبرنگار مهر، صادق درودگر مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی سهشنبه شب با حضور در هتل سپیدکنار محل اقامت کاروان پرسپولیس در بندرانزلی، ضمن خیر مقدم به آنها دسته گلی را به سعید شیرینی سرپرست این تیم به نمایندگی از مسئولان باشگاه پرسپولیس اهدا کرد.
درودگر در زمان حضورش در اردوی تیم پرسپولیس به مسئولان این تیم اعلام کرد که هر مشکلی دارید اعلام کنید تا آنها را برطرف کند. همچنین ابراز امیدواری کرد دو تیم بازی خوب و بدور از حواشی و درگیری را از خود ارائه دهند تا تماشاگران از دیدن این مسابقه لذت ببرند. البته پس از ترک هتل محل اقامت پرسپولیس، محمد رویانیان مدیرعامل این باشگاه تهرانی با صادق درودگر تماس گرفت و به خاطر این حرکت از وی تشکر کرد.
همچنین طبق هماهنگیهای صورت گرفته قرار است 10 درصد سکوهای ورزشگاه تختی در اختیار هواداران پرسپولیس قرار بگیرد، به همین دلیل 800 بلیت این بازی به مسئولان و هواداران این تیم واگذار میشود.
صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید این اخبار در خصوص حضورش در تمرین عصر روز گذشته ملوان هم گفت: در این تمرین به بازیکنان گفتم اگر در این بازی آرامش خود را حفظ کرده و عملکرد واقعیشان را برآورده کنند، حتما برابر پرسپولیس پیروز میشوند.
دیدار تیمهای فوتبال ملوان و پرسپولیس در هفته شانزدهم لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15:15 امروز چهارشنبه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار میشود.
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