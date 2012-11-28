  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

زمینی اعلام کرد:

ساخت بیش از 90 هزار قطعه و سامانه شناورهای زیرسطحی در داخل کشور

ساخت بیش از 90 هزار قطعه و سامانه شناورهای زیرسطحی در داخل کشور

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده فنی مهندسی نیروی دریایی ارتش از ساخت 90 هزار قطعه و 100 سامانه شناورهای زیرسطحی با توان مهندسین کارخانجات صنایع دریایی بدون کمک اخارجی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم مهندسی عباس زمینی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از دستاوردهای نداجا در بندرعباس بیان داشت: در راستای افزایش قدرت دفاعی ایران با بهره‌گیری از انگیزه و توان جوانان ایرانی و مساعدت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دو فروند زیردریایی پیشرفته و دو فروند هواناو BH 7 , FRN 6به ناوگان نیروی دریایی الحاق شد.

وی اظهار داشت: ساخت دو فروند زیردریایی کلاس غدیر با همکاری توان و تجربه نداجا و بهره گیری از موسسات و دانشگاه های داخلی و صنایع بدون کمک از همیاران خارجی ساخته و وارد ناوگان دریایی شد.

دریادار زمینی افزود: 90 هزار قطعه و 100 سامانه در داخل کشور ساخته و در فرایند تولید دو فروند زیردریایی کلاس غدیر بکار رفت. همچنین این زیردریایی ها مجهز به پیشرفته ترین سیستم های نظامی و رزمی از جمله سونار، تلفن زیرآبی، شارژ باطری ها، سیستم رانش، سوخت رسانی، هیدرولیک و کنترل آتش بکار رفته بود که مدت زمان ساخت این دو شناور دو سال به طول انجامید.

فرمانده فنی مهندسی نیروی دریایی ارتش با اشاره به ساخت دو فروند هواناو و الحاق و اسکات ران نداجا اضافه کرد: این هواناوها قابلیت حمل سلاح، عدم شناسایی زیرآبی و مجهز به مسلسل و دوش‌کا هستند که طی مدت سه سال 130 هزار و 750 قطعه این هواناوها در کارخانجات نیروی دریایی ساخته و بهینه شده است.

وی افزایش قدرت دفاعی، ایجاد تعمیرات و تولید در داخل، صرفه جویی ارزی، خودکفایی و انتقال تجربه به سایر کارکنان را از جمله اهداف ساخت و تولید انواع شناورهای سطح و زیرسطحی عنوان کرد.

کد مطلب 1753258

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها