ساخت بیش از 90 هزار قطعه و سامانه شناورهای زیرسطحی در داخل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم مهندسی عباس زمینی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از دستاوردهای نداجا در بندرعباس بیان داشت: در راستای افزایش قدرت دفاعی ایران با بهره‌گیری از انگیزه و توان جوانان ایرانی و مساعدت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دو فروند زیردریایی پیشرفته و دو فروند هواناو BH 7 , FRN 6به ناوگان نیروی دریایی الحاق شد.

وی اظهار داشت: ساخت دو فروند زیردریایی کلاس غدیر با همکاری توان و تجربه نداجا و بهره گیری از موسسات و دانشگاه های داخلی و صنایع بدون کمک از همیاران خارجی ساخته و وارد ناوگان دریایی شد.

دریادار زمینی افزود: 90 هزار قطعه و 100 سامانه در داخل کشور ساخته و در فرایند تولید دو فروند زیردریایی کلاس غدیر بکار رفت. همچنین این زیردریایی ها مجهز به پیشرفته ترین سیستم های نظامی و رزمی از جمله سونار، تلفن زیرآبی، شارژ باطری ها، سیستم رانش، سوخت رسانی، هیدرولیک و کنترل آتش بکار رفته بود که مدت زمان ساخت این دو شناور دو سال به طول انجامید.

فرمانده فنی مهندسی نیروی دریایی ارتش با اشاره به ساخت دو فروند هواناو و الحاق و اسکات ران نداجا اضافه کرد: این هواناوها قابلیت حمل سلاح، عدم شناسایی زیرآبی و مجهز به مسلسل و دوش‌کا هستند که طی مدت سه سال 130 هزار و 750 قطعه این هواناوها در کارخانجات نیروی دریایی ساخته و بهینه شده است.

وی افزایش قدرت دفاعی، ایجاد تعمیرات و تولید در داخل، صرفه جویی ارزی، خودکفایی و انتقال تجربه به سایر کارکنان را از جمله اهداف ساخت و تولید انواع شناورهای سطح و زیرسطحی عنوان کرد.