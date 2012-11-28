ارائه خدمات به کودکان معلول برای اولین بار در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر افشین وجدانی روشن در نشست خبری به مناسبت روز معلول که روز چهارشنبه برگزار شد، افزود: در حال حاضر 15 درصد از اقشار جامعه دچار معلولیتهای شدید، خفیف و متوسط هستند و بر اساس این آمار بیش از 11 میلیون نفر از جمعیت ایران به انواع مختلف دارای معلولیت هستند.

وی افزود: رفع نیاز جسمی، روانی و اجتماعی افراد جامعه، سلامت آنها را در بردارد بطوریکه سلامت در 3 سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی تعریف شده است.

به گفته وجدانی روشن، حمایت از حقوق معلولان که سالهای قبل به تصویب رسید به طور کامل اجرایی نشده و هیچیک از دستگاهها خود را ملزم به رعایت قانون 3 درصد استخدام معلولان در دستگاه های دولتی نکرده اند و همچنین تاکنون مناسب سازی اماکن عمومی مانند بیمارستانها، معابر، ساختمانها و ... انجام نشده و این در حالیست که بر اساس قانون جامع معلولان تمامی دستگاه ها باید نسبت به امر مناسب سازی اقدامات لازم و مناسب را انجام می دادند.

قائم مقام مدیر عامل موسسه کهریزک با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 600 معلول در آسایشگاه کهریزک نگهداری می شوند، گفت: این افراد در کلاس های فیزیوتراپی، کادردرمانی، گفتار درمانی و توانبخشی شرکت کرده و تا حدی شرایط زندگی در اجتماع را کسب می کنند.

وی در مورد مشکلات معلولان نیز گفت: در حال حاضر یکی فرد معلول امکان حضور در اجتماع را ندارد بطوریکه حتی برای رفتن به نزد پزشک با مشکلات بسیاری مواجه است و در این خصوص باید نهادها و دستگاه های مسئول و همچنین دولت اقدامات مناسبی در جهت مناسب سازی محیط انجام دهند و شرایط حضور در جامعه را برای افراد معلول فراهم کنند.

وجدانی روشن با تاکید بر اینکه آمادگی همکاری با دانشگاه ها را برای انجام پژوهش های جدید در خصوص معلولان داریم، گفت: هم اکنون اعلام آمادگی می کنیم در صورتیکه هر یک از دانشگاه های کشور بخواهند در زمینه مشکلات معلولان و بروز شدن این موارد در آسایشگاه کهریزک حضور داشته باشند تمامی امکانات و شرایط را برایشان فراهم کنیم.

به گفته وی، در حال حاضر در بخش آموزش با دانشگاه آزاد و پیام نور همکاری های لازم را داریم به طوریکه در طول ماه تعدادی از دانشجویان این دانشگاه ها در آسایشگاه حاضر می شوند.

وی گفت: در شرایط فعلی که برای پرداخت هزینه های جاری مددجویان در آسایشگاه با مشکل مواجه هستیم امکان انجام پژوهش را به تنهایی و بدون کمک مردم نخواهیم داشت و این امر وظیفه دولت و دانشگاه هاست.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز تاکید کرد:در حال حاضر 4 هزار و 777 پرونده افراد دارای معلولیت در این آسایشگاه وجود د ارد و آسایشگاه کرج برای اولین بار اقدام به نگهداری و ارائه خدمت به کودکان معلول کرده است و 18 درصد خدمات گیرندگان یعنی حدود 1500 نفر معلول هستند.

وجدانی روشن گفت:همچنین در حال حاضر 24 درصد افراد خدمت گیرنده سالمندان و 58 درصد نیز معلولان هستند.

وی با اشاره به اینکه ارائه خدمت رایگان بی ارزش است، گفت: خدمات ما در آسایشگاه کهریزک به افرادی که بی بضاعت هستند و مددکاران نیز آن را تایید می کنند رایگان ارائه می شود اما به افراد دیگر به نسبت های مختلف هزینه دریافت می شود.

وجدانی روشن در مورد استخدام معلولان در دستگاهها نیز گفت: بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان باید تمامی دستگاه ها 3 درصد از استخدامی های خود را به معلولان اختصاص می دادند در حالیکه طی این سالها این قانون عملیاتی نشد و در حال حاضر نیز سازمان بهزیستی برای بازنگری قانون جامع از کهریزک و کارشناسان ما نظری نخواسته است.

وی تاکید کرد: 80 درصد مددجویان کهریزک یارانه بگیر از سازمان بهزیستی هستند بطوریکه هزینه نگهداری هر فرد در آسایشگاه ماهیانه یک میلیون تومان است و سازمان بهزیستی 220 هزار تومان برای هر نفر یارانه پرداخت می کند.