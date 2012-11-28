421 میلیون ریال وام به محکومان غیربزهکار البرزی پرداخت شد

هادی کرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: با حمایت های مادی و معنوی کمیته امداد استان البرز 13 مورد تسهیلات ویژه آزادی محکومان نیازمند غیر بزهکار در این مدت پرداخت شد.

وی اظهار داشت: کمیته امداد به منظور کمک به خانواده های زندانیان جرائم غیر عمد وام های قرض الحسنه و در اقساط بلند مدت، بدون بهره و کارمزد پرداخت می کند.

کرابی تصریح کرد: در کنار وامهای پرداختی از سوی کمیته امداد، کمک های خیرین که به صورت بلاعوض است نیز، در اختیار خانواده های محکومان مالی نیازمند قرار می گیرد تا موجبات آزادی آنها فراهم شود.

وی تاکید کرد: پیگیری مسایل حقوقی و قضایی مددجویان، راهنمایی و مشاوره ، حقوقی خانواده های تحت حمایت و ... از دیگر اقدامات کمیته امداد در خصوص رسیدگی به وضعیت محرومان و نیازمند است.