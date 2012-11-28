تامین منابع برای احیاء بافت های فرسوده ضروری است/ توجه به سبک معماری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در جلسه ستاد ساماندهی و احیا بافت های فرسوده خراسان رضوی اظهار داشت: باید از ابزارهای قانونی برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در جهت احیای بافت های فرسوده پیرامون حرم رضوی استفاده کرد.

وی ادامه داد: ظرفیت های مختلفی مانند انجام مطالعات، مواد قانونی و مصوبات هیات دولت در خصوص احیا بافت های فرسوده وجود دارد که استفاده از این فرصت ها در سرعت بخشیدن به احیا و بازسازی مناطق مذکور بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: اگر چه با توجه به گستردگی و حجم متراکم فضاهای فرسوده موجود، نمی توان در کوتاه مدت شاهد پیشرفت چشم گیر فعالیت های عمرانی بود ولی می توان با تعیین اولویت ها و تدوین برنامه های عملیاتی و اجرایی به پیشرفت سریعتر آن کمک کرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط ، باید در این امر مشارکت نموده و با تقسیم کار متناسب با وظایف خود، شهرداری را در این خصوص یاری رسانند.

فروزان مهر با بیان این مطلب که برای تسریع در اجرای این پروژه تامین منابع امری ضروری است، تصریح کرد: به دلیل محدودیت منابع دولتی نباید تامین آن را منوط به استفاده از تسهیلات و منابع دولتی و عمومی نمود چرا که شامل مرور زمان خواهد شد و پروژه ها از حیز انتفاع و اقتصادی بودن خارج می شود .

وی با تاکید بر استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی در این راستا تصریح کرد: ایجاد ارزش افزوده مثبت در حوزه ی کاربری ها تاثیر به سزایی در جذب سرمایه های بخش های خصوصی و مردمی دارد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا نسبت به پیگیری مصوبات ملی در این خصوص از دستگاه های متبوع خود اهتمام ویژه ای بورزند.

فروزان مهر به بانک های استان نیز توصیه کرد: تا در پرداخت تسهیلات تکلیفی به متقاضیانی که مبادرت به ساخت و ساز در بافت های فرسوده می کنند اقدام نمایند.

وی افزود: با کمک دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد نیز در خصوص املاک فاقد سند در محدوده اجرای طرح، تصمیم گیری خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی در پایان توجه به سبک معماری ایرانی و اسلامی و همچنین در نظر گرفتن بافت فرهنگی و تاریخی را از مواردی دانست که در ساخت و سازهای جدید در این مناطق باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی و حرکت متناسب با جدول زمانبندی از جمله انتظارات مدیریت استان برای تسریع در احیا و بازسازی بافت های فرسوده در سطح استان و به ویژه کلان شهر مشهد است.

تامین منابع برای احیاء بافت های فرسوده ضروری است/ توجه به سبک معماری اسلامی

مشهد - خبرگزاری مهر، استاندار خراسان رضوی گفت: تامین منابع برای احیاء بافت های فرسوده ضروری است ولی نباید به منابع عمومی و دولتی محدود شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در جلسه ستاد ساماندهی و احیا بافت های فرسوده خراسان رضوی اظهار داشت: باید از ابزارهای قانونی برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در جهت احیای بافت های فرسوده پیرامون حرم رضوی استفاده کرد.

وی ادامه داد: ظرفیت های مختلفی مانند انجام مطالعات، مواد قانونی و مصوبات هیات دولت در خصوص احیا بافت های فرسوده وجود دارد که استفاده از این فرصت ها در سرعت بخشیدن به احیا و بازسازی مناطق مذکور بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: اگر چه با توجه به گستردگی و حجم متراکم فضاهای فرسوده موجود، نمی توان در کوتاه مدت شاهد پیشرفت چشم گیر فعالیت های عمرانی بود ولی می توان با تعیین اولویت ها و تدوین برنامه های عملیاتی و اجرایی به پیشرفت سریعتر آن کمک کرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط ، باید در این امر مشارکت نموده و با تقسیم کار متناسب با وظایف خود، شهرداری را در این خصوص یاری رسانند.

فروزان مهر با بیان این مطلب که برای تسریع در اجرای این پروژه تامین منابع امری ضروری است، تصریح کرد: به دلیل محدودیت منابع دولتی نباید تامین آن را منوط به استفاده از تسهیلات و منابع دولتی و عمومی نمود چرا که شامل مرور زمان خواهد شد و پروژه ها از حیز انتفاع و اقتصادی بودن خارج می شود .

وی با تاکید بر استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی در این راستا تصریح کرد: ایجاد ارزش افزوده مثبت در حوزه ی کاربری ها تاثیر به سزایی در جذب سرمایه های بخش های خصوصی و مردمی دارد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا نسبت به پیگیری مصوبات ملی در این خصوص از دستگاه های متبوع خود اهتمام ویژه ای بورزند.

فروزان مهر به بانک های استان نیز توصیه کرد: تا در پرداخت تسهیلات تکلیفی به متقاضیانی که مبادرت به ساخت و ساز در بافت های فرسوده می کنند اقدام نمایند.

وی افزود: با کمک دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد نیز در خصوص املاک فاقد سند در محدوده اجرای طرح، تصمیم گیری خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی در پایان توجه به سبک معماری ایرانی و اسلامی و همچنین در نظر گرفتن بافت فرهنگی و تاریخی را از مواردی دانست که در ساخت و سازهای جدید در این مناطق باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی و حرکت متناسب با جدول زمانبندی از جمله انتظارات مدیریت استان برای تسریع در احیا و بازسازی بافت های فرسوده در سطح استان و به ویژه کلان شهر مشهد است.