2 هزار طرح نیمه تمام با 4 هزار میلیارد تومان به سرانجام رسید

سیدعلیرضا شجاعی در گفتگو با مهر با اشاره به تکمیل طرحهای نیمهتمام به عنوان اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: در نیمه نخست امسال بیش از دو هزار طرح نیمه تمام با سرمایهگذاری حدود 4 هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی بیش از 32 هزار نفر تکمیل و به بهرهبرداری رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از این تعداد طرح، استانهای آذربایجان شرقی با 220 طرح اتمام یافته، خراسان رضوی با 180 پروژه تکمیل شده و اصفهان با 170 طرح به بهرهبرداری رسیده، دارای بیشترین تعداد پروژه به اتمام رسیده بودهاند.
وی تصریح کرد: استان اصفهان با 460 میلیارد تومان، استان خراسان رضوی با 450 میلیارد تومان و استان تهران با 440 میلیارد تومان بیشترین جذب سرمایهگذاری را به خود اختصاص دادهاند.
به گفته شجاعی، این سه استان در مجموع حدود 10 هزار اشتغال ایجاد کردهاند که به عنوان سه استان برتر در این خصوص به شمار میروند. وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از طرحهای نیمه تمام در حوزه صنعت، معدن و تجارت، نیازمند تأمین مالی ریالی و ارزی هستند، خواستار همکاری دستگاههای پشتیبان شد.
شجاعی افزود: انتظار میرود با همکاری دستگاههای پشتیبان مالی نظیر بانکها، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی سایر طرحهای نیمه تمام که در انتظار تامین مالی هستند، هرچه سریعتر وارد مدار تولید شوند تا در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شاهد افزایش تولید و تحقق اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت که همان تکمیل طرحهای نیمهتمام است، باشیم.
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