اختیارات حوزه نمایندگی ولی فقیه در خراسان شمالی به امام جمعه بجنورد تفویض شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم آیت الله واعظ طبسی خطاب به حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی به این شرح است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ ابوالقاسم یعقوبی دام عزه

امام جمعه محترم شهرستان بجنورد

به منظور تسهیل و تقویت شرایط استان خراسان شمالی به موجب این حکم جنابعالی را که مزین به زیور علم و عمل و مفتخر به خدمات ارزنده به نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشید ، به عنوان نماینده خویش جهت تصدی مسئولیت های نمایندگی ولی فقیه در آن استان منصوب می نمایم. انتظار می رود حضور جنابعالی در آن منطقه موجب گسترش و ارتقاء کیفی و کمی حوزه علمیه و زمینه ساز ارتباط و تعاومل سازنده کلیه دستگاهها، نهادها و سازمانهای اجرایی و فرهنگی شود.

دوام توفیقات جنابعالی را در سایه عنایت حضرت امام علی بن موسی الرضا( علیه آلاف التحیه و الثناء) از خداوند متعال خواستارم.

عباس واعظ طبسی – نماینده ولی فقیه در خراسان

