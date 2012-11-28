  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

از سوی آیت الله واعظ طبسی/

اختیارات حوزه نمایندگی ولی فقیه در خراسان شمالی به امام جمعه بجنورد تفویض شد

اختیارات حوزه نمایندگی ولی فقیه در خراسان شمالی به امام جمعه بجنورد تفویض شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان، اختیارات ایشان در استان خراسان شمالی به امام جمعه بجنورد تفویض شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم آیت الله واعظ طبسی خطاب به حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی به این شرح است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ ابوالقاسم یعقوبی دام عزه

امام جمعه محترم شهرستان بجنورد

به منظور تسهیل و تقویت شرایط استان خراسان شمالی به موجب این حکم جنابعالی را که مزین به زیور علم و عمل و مفتخر به خدمات ارزنده به نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشید ، به عنوان نماینده خویش جهت تصدی مسئولیت های نمایندگی ولی فقیه در آن استان منصوب می نمایم. انتظار می رود حضور جنابعالی در آن منطقه موجب گسترش و ارتقاء کیفی و کمی حوزه علمیه و زمینه ساز ارتباط و تعاومل سازنده کلیه دستگاهها، نهادها و سازمانهای اجرایی و فرهنگی شود.

دوام توفیقات جنابعالی را در سایه عنایت حضرت امام علی بن موسی الرضا( علیه آلاف التحیه و الثناء) از خداوند متعال خواستارم.

عباس واعظ طبسی – نماینده ولی فقیه در خراسان

کد مطلب 1753276

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها