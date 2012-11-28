به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم نیک نام اظهار داشت: این بارج که لوله‌های زیر دریایی از بندر خرمشهر به سمت عسلویه حمل می‌کرد، عصر روز گذشته در حوالی جزیره خارک دچار توفان زدگی شد و در آستانه غرق شدن قرار گرفت.

وی اضافه کرد: 10 نفر از کارکنان عملیات دریایی شرکت پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارک توانستند از غرق شدن این بارج 12 هزار تنی در خلیج فارس جلوگیری کنند.

مدیر عملیات شرکت پایانه های نفتی ایران ادامه داد: هم اکنون همه کارکنان این بارج در سلامت هستند و برای خروج آب مخازن این شناور اقدام شده است.

