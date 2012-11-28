به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید تمرینات تیم ملی آ‌ب‌های آرام به میزبانی دریاچه آزادی با حضور 21 قایقران در دو بخش کایاک و کانو از هشت آذر آغاز می‌شود.

بر پایه این گزارش، محمد یوسف شهبازی، قایقران ملی پوش کرمانشاهی نیز همچون 21 قایقران ملی پوش به سومین مرحله اردوی ‏تیم ملی آب های آرام مردان بزرگسالان دعوت شدند تا تمرینات آمادگی خود را در این دریاچه انجام دهند.

این تیم که پیش ‏از این دو مرحله اردوی آمادگی خود را در بندرانزلی برگزار کرده بود، ادامه تمرینات خود را در مرحله سوم به ‏مدت سه هفته در دریاچه آزادی انجام خواهد داد.

ایرج اقلیمی مدیر تیم های ملی آب های آرام و سرمربی تیم ملی کایاک، انوش عباسی و محمود ساویز مربیان ‏کایاک، الیاس اقلیمی مربی کانو و ابراهیم نجار منصور کمک مربی کانو اعضای کادر فنی این تیم هستند.‏

در بخش کایاک احمدرضا طالبیان از اصفهان، علیرضا علی محمدی از البرز، حمیدرضا ترکی از بوشهر، حسین ‏زاغلی و بابک دربان از تهران، رحمت قادری، رضوان بهجتی، علی آقامیرزایی و سعید فضل اولی از گیلان و امین ‏بوداغی و فرزین اسدی از مازندران به اردو دعوت شدند.‏

کیا اسکندانی، سروش رضویان، علی باجلان و سامان بقایی از تهران، محمدیوسف شهبازی از کرمانشاه، عادل ‏مجللی از گلستان، محسن سعادتخواه، مهرداد دانیالی و سهیل نوروزنژاد از گیلان و پژمان دیوسالار از مازندران ‏نفرات دعوت شده به این اردو در بخش کانو کانادایی هستند.