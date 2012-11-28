به گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید تمرینات تیم ملی آبهای آرام به میزبانی دریاچه آزادی با حضور 21 قایقران در دو بخش کایاک و کانو از هشت آذر آغاز میشود.
بر پایه این گزارش، محمد یوسف شهبازی، قایقران ملی پوش کرمانشاهی نیز همچون 21 قایقران ملی پوش به سومین مرحله اردوی تیم ملی آب های آرام مردان بزرگسالان دعوت شدند تا تمرینات آمادگی خود را در این دریاچه انجام دهند.
این تیم که پیش از این دو مرحله اردوی آمادگی خود را در بندرانزلی برگزار کرده بود، ادامه تمرینات خود را در مرحله سوم به مدت سه هفته در دریاچه آزادی انجام خواهد داد.
ایرج اقلیمی مدیر تیم های ملی آب های آرام و سرمربی تیم ملی کایاک، انوش عباسی و محمود ساویز مربیان کایاک، الیاس اقلیمی مربی کانو و ابراهیم نجار منصور کمک مربی کانو اعضای کادر فنی این تیم هستند.
در بخش کایاک احمدرضا طالبیان از اصفهان، علیرضا علی محمدی از البرز، حمیدرضا ترکی از بوشهر، حسین زاغلی و بابک دربان از تهران، رحمت قادری، رضوان بهجتی، علی آقامیرزایی و سعید فضل اولی از گیلان و امین بوداغی و فرزین اسدی از مازندران به اردو دعوت شدند.
کیا اسکندانی، سروش رضویان، علی باجلان و سامان بقایی از تهران، محمدیوسف شهبازی از کرمانشاه، عادل مجللی از گلستان، محسن سعادتخواه، مهرداد دانیالی و سهیل نوروزنژاد از گیلان و پژمان دیوسالار از مازندران نفرات دعوت شده به این اردو در بخش کانو کانادایی هستند.
نظر شما