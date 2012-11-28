نشست فصلی شورای حکام از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از فردا در وین با حضور اعضای شورا تشکیل جلسه خواهد داد و قرار است در این نشست نیز موضوع ایران بر اساس آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این گزارش طرح موضوع ایران در جلسه فصلی شورای حکام ممکن است فردا صورت گیرد و یا اینکه به روز جمعه موکول شود.

علی اصغر سلطانیه سفیر ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نماینده ایران در جلسه شورای حکام حضور خواهد یافت .

لازم به ذکر است که جلسه شورای حکام در حالی برگزار می شود که یوکیوآمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تازگی گزارش جدیدی را درباره فعالیت های هسته ای ایران منتشر کرده است .

آژانس در این گزارش نیز مانند گذشته به مسئله پارچین اشاره و همچنین تأکید کرد که آژانس قادر نیست درخصوص عدم فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده اطمینان موثقی ارائه دهد و بنابراین نمی تواند نتیجه گیری کند که تمامی مواد هسته ای در ایران برای فعالیت های صلح آمیز هستند.

علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به گزارش دبیرکل آژانس واکنش نشان داد و اعلام کرد که ایرادات آژانس به ویژه در خصوص خروج سوخت از نیروگاه بوشهر بی اساس است چراکه یک امر طبیعی و فنی است.

به هر حال مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خود درباره ایران را 16 نوامبر در اختیار شورای حکام قرار داد. آمانو گزارش خود درباره ایران را معمولا پیش از آغاز هر نشست در اختیار شورای حکام قرار می دهد و این نشست آخرین جلسه فصلی شورای حکام در سال 2012 است .

نشست قبلی شورای حکام در شهریور ماه برگزار شد. در این نشست تحریم های جدیدی از سوی کشورهای غربی بر علیه ایران اعمال شد.