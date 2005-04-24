كريستوفر هيل معاون وزير امور خارجه آمريكا شب گذشته وارد سئول شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مقامات كره جنوبي گفتند : كريستوفر هيل معاون وزير امور خارجه آمريكا كه شب گذشته وارد سئول شد فردا با "بان كي مون "وزير امور خارجه و ديگر مقامات اين كشور ديدار و گفتگو خواهد كرد .



بنابراين گزارش ، هيل كه رياست هيات مذاكره كنندگان آمريكايي درمذاكرات شش جانبه را برعهده دارد روز سه شنبه راهي چين و روز چهارشنبه نيز براي گفتگو با مقامات ژاپني وارد توكيو خواهد شد .

گفته مي شود سفرهيل به اين سه كشور آسيايي ، به منظور سخت تر كردن موضع واشنگتن نسبت به پيونگ يانگ كه روند مذاكرات را تحريم كرده است، مي باشد .



هيل دربدو ورود به سئول گفت: ما دروضعيتي هستيم كه پنج كشورشركت كننده درمذاكرات هسته اي خواهان حضور دراين مذاكرات هستند و يك كشور اصرار دارد كه شركت نكند . ما بايد اين مشكل را با يك روش يا چند روش حل و فصل نماييم .



كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا روز پنج شنبه هشدار داد اگر مذاكرات شش جانبه به شكست بيانجامد ، پرونده كره شمالي را به شوراي امنيت سازمان ملل خواهد برد .

گفتني است سومين دور مذاكرات شش جانبه با حضور كشورهاي ژاپن ، روسيه ، چين ، كره شمالي ، جنوبي و آمريكا به منظور پايان دادن به بحران هسته اي شبه جزيره كره در ماه ژوئن سال 2004 بدون نتيجه پايان يافت .

