صدا و سیمای یزد رتبه ممتاز کشور در معرفی مراسم آیینی محرم را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث طهماسبی، معاون امور استانهای سازمان صدا و سیما ضمن اعلام رتبه ممتاز مرکز یزد در بین مراکز در به تصویر کشیدن فرهنگ دینی و آیینی عزاداران عاشورایی و ارسال تصاویر به شبکههای سراسری، با ارسال تقدیر نامهای از تلاش و همت مدیرکل و کارکنان هنرمند این مرکز در اشاعه فرهنگی حسینی و پخش عزاداریهای پرشور مردم دارالعباده تقدیر و قدرقدانی کرد.
صدا و سیمای یزد در ایام محرم امسال دربخش خبر با تولید 10 خبر مکتوب، 20 خبر تصویری به تهران و 120 دقیقه خبر رادیویی و 210 دقیقه خبر تلویزیونی در شبکه استانی و نه گزارش خبری و در بخش صدا با تولید 850 دقیقه برنامه رادیویی و در بخش سیما با چهار هزار و 680 دقیقه برنامه اعم از عزاداریهای هیئتها و پخش مستندهای «برای حسین»، «خاک عقیق» و «کاروان عطش» و ارتباط زنده با شبکههای سراسری و شبکه شما و پخش سریال مختار نامه همراه با عزاداران حسینی، این شور عظیم عاشورایی را برای جهانیان به تصویر کشیدند.
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