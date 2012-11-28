6200 زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی گلستان هستند

رقیه رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زنان سرپرست خانوار افزود: زنان سرپرست خانوار طبق تعاریفی که در سازمان بهزیستی به آن اطلاق می کنیم که از افرادی مثل طلاق ، فوت همسر، متارکه، از کار افتادگی همسر به عنوان زنان سرپرست خانوار تلقی می شوند.

رقیه رحمانی افزود : بهزیستی استان در دفتر زنان حدود 6هزارو 283 خانوار تحت پوشش داریم که سه هزار و 247 نفر از خدمات مستمری بهره مند هستند.

وی اظهار داشت: تعداد دانشجویان تحت پوشش 382 نفر که هزینه دانشجویی آنان پرداخت می شود و به هزار و 880 محصل نیز مستمری و غیرمستمری شامل لوازم التحریر و پوشاک و .. ارائه می شود.

وی تصریح کرد: با توانمند سازی هایی که انجام دادیم و با پایش پرونده و بررسی هایی که انجام دادیم اگر شرایط بازتوانی را داشته باشند می توانند از چرخه اشتغال پایدار استفاده کنند.

رحمانی افزود: حدود سه هزار و 247 پرونده از شش هزارو 823 پرونده پایش کردیم که توانستیم بازتوانی و برنامه ریزی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: 12 کلینیک که به آنها مجوز داده شده براساس عملکرد وخدمات و نیروی متخصصی که دارند درجه بندی کردیم و 12 کلینیک درجه بندی شدند.

وی گفت: در خصوص بیمه سرپرست خانواری که انجام دادیم سرپرست روستایی حدود 288 نفر تحت بیمه زنان روستایی بوده و 1515 نفر سرپرست خانوار شهری را بیمه کردیم.

رحمانی افزود: گروه همیار با توانمندی که در استان انجام داده توانسته 35 گروه همیار در سطح استان تشکیل دهد و کمک های بلاعوض به رشته های قالی بافی ، خیاطی ، پرورش قارچ ، دفتر پیشخوان دولت ، داشته باشد.

وی در رابطه با مسکن سرپرست خانوار افزود : در حال حاضر 832 مسکن برای سرپرست خانوار برنامه ریزی کردیم که یک سری تحویل گرفتند و بقیه در دست اقدام است.

مدیر کل بهزیستی استان گفت : یکی از خدمات ارزنده ای که اخیرا برای سرپرست خانوار انجام داده ایم در خصوص معافیت فرزند پسر است که در 6 ماهه اول سال 36 نفر معافیت برای فرزندان سرپرست خانوار انجام شد و این نویدی برای سرپرست خانوار است.