اوضاع بغرنج اقتصادی پرتغالی ها/ فقط پول خرید یک قوطی لوبیا را داریم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، با وجود تظاهرات هزاران نفر از مردم پرتغال مقابل پارلمان در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی دولت، پارلمان بودجه ریاضتی سال 2013 را تصویب کرد.

نمایندگان پرتغالی هدف از تصویب بودجه ریاضتی سال 2013 را کاهش 2.7 میلیارد یورویی هزینه ها اعلام کرده اند که در آن به افزایش شدید مالیاتها که در تاریخ کشور بی سابقه بوده، اشاره شده است.

بر اساس این گزارش در پی افزایش مالیاتها می توان پیش بینی کرد که 2.8 میلیارد یورو در هزینه های سال 2013 صرفه جویی شود.

با وجود افزایش نرخ بیکاری دولت پرتغال هدف از تصویب بودجه ریاضتی را دریافت وام 78 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول و مقابله با بحران مالی عنوان کرده است.

دولت پرتغال همچنین در پی افزودن 30 درصد به درآمدهای خود با افزایش مالیات ها و کاهش کسری بودجه، کاهش حقوق مستمری بگیران و کاهش هزینه های بهداشتی است.

این درحالیست که یکی از معترضان اعلام کرد دولت با تصویب بودجه ریاضتی خدمات آموزشی و بهداشتی را کاهش داده و نرخ بیکاری افزایش می باد و افراد مسن به مرگ محکوم خواهند شد.

وی افزود: با دریافت درآمد 500 یا 600 یورویی در هر ماه تنها می توانیم یک قوطی لوبیا بخریم و توان پرداخت اجاره خانه را نداریم.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یکی از معترضان که در اعتراض به عملکرد اقتصادی دولتمردان خود پلاکارد در دست گرفته بود، نوشت: به تروئیکا و سیاستهای آنها خیر می گویم.

وی افزود: این دزدی است، این مردم هستند که بهای اقدامات اشتباه دولت را می پردازند. دستمزدها کاهش یافته و در آینده منازل ما در گروی بانک خواهد بود.

این درحالیست که وزیر اقتصاد پرتغال تاکید کرده است: بودجه دولت در سال 2013 قدمی درست در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی است، اما خطرات و تردیدهای بسیاری درباره این بودجه وجود دارد.

خبرگزاری رویترز و واشنگتن پست نیز در گزارشهای خود به نارضایتی مردم از عملکرد اقتصادی دولت و تصویب بودجه سال آتی پرداختند.

در همین حال یک بانک پرتغالی پیش بینی کرد که پرتغال در سال 2013 سومین سال رکود 1.6درصدی را تجربه خواهد کرد که این آمار یک درصد بیشتر از آمار تخمین زده شده توسط دولت پرتغال است.

همزمان با بدتر شدن اوضاع نابسامان اقتصادی در پرتغال، نرخ بیکاری در این کشور به بالاترین میزان خود یعنی 15.8 درصد در این کشور رسیده است.

افزایش نرخ بیکاری در پرتغال در پی افزایش تدابیر ریاضت اقتصادی دولت است که با هدف دریافت وام های بین المللی صورت می گیرد.