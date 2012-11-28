سفر باستان شناسان ایتالیایی به خراسان شمالی/ بارندگی و عدم امکان کاوش باستانی

علی اکبر وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام سفر هیئت باستان شناسی ایتالیایی به خراسان شمالی در طی هفته آینده، افزود: عدم صدور روادید برای اعضای این هیئت، سفر باستان شناسان ایتالیایی به خراسان شمالی و آغاز عملیات کاوش باستان شناسی در منطقه چلوی سنخواست در این استان را به تعویق انداخته بود که خوشبختانه این مشکل در روزهای اخیر رفع شد.

وی افزود: بر این اساس هیئت باستان شناسی ایتالیایی هفته آینده به خراسان شمالی سفر می کند اما به علت اینکه این سفر حدود دو ماه از برنامه عقب افتاده و هم اکنون نیز فصل بارندگی و رطوبت زمین در خراسان شمالی فرا رسیده است، اجرای عملیات کاوش باستانی امکان پذیر نیست و باستان شناسان این هیئت تنها به بررسی های باستانی اکتفا می کنند.

وحدتی تصریح کرد: اجرای عملیات کاوش باستانی مستلزم حفر زمین و کنده کاری دقیق است که در این ماه های سال، به خاطر بارندگی و رطوبت زمین عملا امکان پذیر نیست.

وی اضافه کرد: اما با حضور این هیئت عملیات مشترک بررسی های باستان شناسی در منطقه چلوی سنخواست با حضور باستان شناسان ایرانی آغاز می شود که در این عملیات بر اساس نتایج حاصله از کاوش دوره پیش در این محوطه، آثار موجود در سطح زمین مناطق اطراف و مشابهات آن بررسی و برای کاوش های بعدی هدف گذاری می شود.

این مسئول اظهار داشت: محوطه باستانی چلو، استقراری باستانی و وسیع در حوالی شهر سنخواست از توابع شهرستان جاجرم در خراسان شمالی است که نشانه‌های استقرار از دوره مس و سنگ تا دوره آهن(هزاره چهارم تا هزاره اول پیش از میلاد) در آن برجای مانده است.

به گفته وحدتی در دوره پیشین کاوش باستان شناسی در این محوطه که سال گذشته به صورت مشترک توسط هیئت باستان شناسی ایتالیایی و هیئت ایرانی به مدت 50 روز در منطقه چلوی سنخواست صورت گرفت، اشیایی متعلق به عصر مفرغ کشف شد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته برنامه باستان‌شناسی در محوطه چلو با هدف مطالعه توالی فرهنگی دوره پیش از تاریخ در منطقه و نیز تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه برای حفاظت و پایش بهتر از آن در برابر فعالیت‌های مخرب انسانی انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های حضور هیئت ایتالیایی در خراسان شمالی از آنجا شروع شد که در سال 90 تفاهمنامه ای به صورت سه جانبه بین این استان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و هیئت موسسه باستان شناسی ایتالیا برای انجام کاوشهای باستان شناسی در خراسان شمالی امضا شد.

با امضای این تفاهمنامه همکاری، قرار شد هیئت موسسه باستان شناسی ایتالیا به همراه تیم ایرانی در طی پنج سال عملیات کاوش عرصه های باستانی در این استان به ویژه در حاشیه رودخانه کال شور، واقع در شهرستانهای جاجرم و اسفراین و حاشیه رود اترک را انجام دهد.