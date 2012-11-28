برخورد با تأخیر شرکتهای بیمه در پرداخت دیه

به گزارش خبرنگار مهر، موسی خلیل الهی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی با اعضای ستاد مبارزه با جرایم خاص در تبریز اظهار کرد: اینکه برخی از شرکت های بیمه ، دیه افراد آسیب دیده در حوادث را به موقع پرداخت نمی کنند جای انتقاد دارد.

وی افزود: پرداخت به موقع بیمه ، تاثیرات بسیار مثبتی در حل مشکلات مربوطه خواهد داشت و باعث می شود افراد آسیب دیده ، آرامش روحی و روانی خوبی داشته باشند.

خلیل الهی گفت: تعداد زیادی از شرکت های بیمه در چند ماه اخیر نسبت به پرداخت دیه افراد، اهمال کاری می کنند که در این میان ، بیشترین تعلل مربوط به شرکت های خصوصی بیمه است.

دادستان تبریز در ادامه سخنان خود ابراز داشت: شرکت های بیمه باید در مدت زمانی که تعهد می کنند بیمه افراد را پرداخت کنند وگرنه با برخورد جدی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.

خلیل الهی در همین راستا ابراز داشت: دادسرای تبریز در قبال هر دیرکرد شرکت های خصوصی ، اموال شرکت را به همان میزان دیه پرداختی توقیف خواهد کرد.

وی همچنین افزود: اگر شرکت های بیمه دیه افراد را به موقع پرداخت کنند به مراتب نتایج مثبت فردی و اجتماعی را در جامعه شاهد خواهیم بود و نظم و انضباط زیادی در رسیدگی به پرونده های رجوع شده به دادگستری حاکم خواهد بود.

