سبک زندگی اسلامی در ایام محرم توسط 2200 روحانی تبلیغ می شود

حجت الاسلام علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دهه آخر ماه صفر این 2200 نفر مبلغ با اطلاعات جدید وصحیح بار دیگر برای تبلیغ به مناطق اعزام می شوند.

وی تاکید کرد: امسال سبک زندگی اسلامی و راهکارهای دستیابی به آن رویکرد مبلغین اعزامی در ماه محرم بود.

حجت الاسلام علی بخشی بیان کرد: مبلغان به عنوان اصلی ترین فرهنگ سازان جامعه نقش اصلی در ارائه سبک زندگی اسلامی به مردم ایفا می کنند.

وی افزود: تبلیغ دین و بهره گیری از روش های صحیح آن به عهده انبیاء و امامان معصوم(ع) بوده است و در عصر حاضر این وظیفه متولیان فرهنگی و تبلیغی جامعه است.

وی تصریح کرد: عصری که در آن قرار داریم عصر ارتباطات و اطلاعات است و وظیفه مبلغان اسلامی از هر زمان دیگر عمیق تر و دقیق تر شده است.

وی با اشاره به اینکه اولین مبلغ اسلام حضرت محمد (ص) بوده است گفت: مبلغ موفق کسی است که علم و آگاهی در مورد موضوع تبلیغی خویش داشته و به راه خود ایمان و اعتقاد راسخ داشته باشد.

مسئول امور مبلغان سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود:روحانیونی که برای تبلیغ اعزام می شوند بدون اطلاعات صحیح و اعتقاد راسخ نمی توانند دیگران را هدایت کنند.