فراگیری آموزش های لازم در برابر بلایای طبیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده صبح روز چهارشنبه درچهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی به مناسبت هشتم آذر ماه در مدارس استان مرکزی افزود: برای مقابله با زلزله و دیگر بلایای طبیعی آمادگی، آرامش، امنیت، همکاری، پناهگیری مناسب، خود امداد و مقاوم سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



وی خاطر نشان کرد: دانش آموزان ما که آینده سازان نظام و مدیران فردای این جامعه هستند باید این گونه آموزش ها را فراگرفته و بتوانند مسایل ایمنی را راعایت کنند.



کریم زاده ادامه داد: بحران های بی شماری در کشور ما وجود دارد که ما باید خود را در مقابل آن ها بیمه کنیم و آمادگی لازم را برای برخورد با بلایای طبیعی داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به واقعه کربلا و رشادت های یاران امام حسین(ع) گفت: نسل جوان جامعه اسلامی باید همواره پیرو ولایت بوده و با حرکت در مسیر سید وسالار شهیدان و اهداف نظام خود و جامعه را بیمه کنند.

گفتنی است در ادامه این مراسم مانور سراسری زلزله و ایمنی با حضور نیروی های امدادی، نیروی انتظامی، اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی برگزار شد و دانش آموزان آموزش های لازم را در این زمینه فرا گرفتند.



لازم به ذکر است نمایشگاه عکس و آثار دانش آموزان برای مقابله با بلایای طبیعی نیز در دبیرستان دخترانه نمونه کوثر اراک برپا شد و دانش آموزان به صورت گروهی سرود ولایت عشق را قرائت کردند.