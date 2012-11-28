اقتدار نظامی ایران در پهنه خلیج فارس

پایگاه خبری فلسطین الیوم در گزارشی اعلام کرد: ایران اخیرا از یک ناو موشک انداز ساخت خود رونمایی کرده است.

در این گزارش به بهره برداری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از ناوشکن سهند ، ناوشکن موشک انداز سینا 7، هواناو تندر و BH7 اشاره شده و آن را نشان دهنده اقتدار ایران در پهنه خلیج فارس دانسته است.

از سوی دیگر، المنار در گزارشی با گنجاندن تصاویری از ناوهای جنگی ایرانی، به کنترل امنیت خلیج فارس از سوی نیروهای مسلح کشورمان اشاره کرده است.

رقابت ایران و عربستان در لبنان

انتوان الحایک تحلیلگر لبنانی امروز در گزارشی تلاش کرده دیدار اخیر مقامات ایرانی از لبنان را به انتخابات پارلمانی در این کشور عربی مرتبط کند.

وی می گوید: انتخابات پارلمانی آینده در لبنان صحنه رقابت نیابتی ایران و عربستان است که هر کدام تمایل دارند جریانهای موافقشان در پارلمان اکثریت را به دست آورند.

الحایک ادامه می دهد: البته عربستان تلاش برای تاثیرگذاری در انتخابات پارلمانی لبنان را بسیار زودتر آغاز کرده است. آنها به "علی عوض العسیری" سفیر خود در بیروت دستور داده اند دیدارهای خود را با برخی مقامات موثر در عرصه سیاسی لبنان آغاز کند.

ادعاهای جدید ضدایرانی

روزنامه وال استریت ژورنال روز گذشته در گزارشی مدعی شد: نتانیاهو به این علت با آتش بس در غزه موافقت کرده است که برای حمله به ایران آماده شود.

این روزنامه به ضعف جبهه داخلی رژیم صهیونیستی که طی نبرد هشت روزه غزه تحت موشک باران گروههای مقاومت فلسطین تحمل نیاورد، اشاره ای نکرده است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز اخیرا در گزارشی مدعی شده بود که ایران در حال ساخت یک بمب اتمی با قدرت تخریبی بسیار قوی است. در این گزارش اعلام شده که قدرت بمب اتمی ایران سه برابر از بمب اتمی که آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم در هیروشیما استفاده کرد، سه برابر بیشتر است.

این در حالی است که مقامات آمریکایی اخیرا از برگزاری کنفرانس بین المللی درباره منع اشاعه تسلیحات اتمی با توجه به نگرانی از طرح مسئله زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی، جلوگیری کردند.

از سوی دیگر، روزنامه واشنگتن پست امروز در گزارشی اعلام کرد: ایران به پیشنهاداخیر آمریکا درباره انجام مذاکرات دوجانبه برای حل اختلافات در موضوع هسته ای واکنش مثبت نشان نداده است.