518 دانش آموز و دانشجو زیر پوشش کمیته امداد خاتم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمد ملکی با اشاره به اینکه با پرداخت کمک هزینه تحصیلی امکان ادامه تحصیل مددجویان زیر پوشش این نهاد فراهم می‌شود، اظهار داشت: امدادگران این نهاد به منظور ارتقای سطح فرهنگی و سطح تحصیلی مددجویان این نهاد تلاش می کنند و پرداخت کمک هزینه تحصیل به دانشجویان و دانش آموزان نیز در همین راستا انجام می شود.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال بیش از 29 میلیون و 633 هزار ریال برای خدمت رسانی به دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی تحت حمایت هزینه شده است.

341 دانش آموز و دانشجو زیرپوشش کمیته امداد ابرکوه هستند

مدیر کمیته امداد شهرستان ابرکوه گفت: هم اکنون 341 دانش آموز، دانشجو و طلبه از حمایت های این نهاد بهره مندند.

حسن غلامپور افزود: در شش ماهه نخست امسال بیش از 58 میلیون و 547 هزار ریال برای خدمت رسانی به دانش آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی تحت حمایت هزینه شده است.

وی انجام مشاوره‌ های فرهنگی به منظور ارتقای سطح تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیل دانشجو، برگزاری دوره‌های آموزشی، برگزاری اردوهای تفریحی در راستای تجدید روحیه و ایجاد نشاط و شادابی در بین دانشجویان و همچنین برگزاری مسابقات مختلف را از اقدامات کمیته امداد ابرکوه برای دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت برشمرد.

پرداخت بیش از 18 میلیارد ریال به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد یزد

مدیر کمیته امداد شهرستان یزد گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از 18 میلیارد و 757 میلیون ریال به صورت بلاعوض و قرض الحسنه به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شده است.

محمدرضا کفیل الناس بیان داشت: هم اکنون 11 هزار و 89 نفر در قالب پنج هزار و 873 خانوار از خدمات کمیته امداد شهرستان یزد بهره مندند.

وی با اشاره به طرح اکرام ایتام اظهار داشت: هم اکنون 679 یتیم از حمایت مادی و معنوی یک هزار و 701 حامی بهره مندند که حامیان در شش ماهه نخست امسال بیش از یک میلیارد و 970 میلیون ریال برای حمایت از ایتام پرداخت کرده اند.

مدیر کمیته امداد شهرستان یزد با بیان اینکه خیرین این شهرستان در شش ماهه نخست امسال بیش از 11 میلیارد و 354 میلیون ریال صدقه پرداخت کرده اند، اظهار داشت: هم اکنون 108 هزار و 522 صندوق صدقه در شهرستان یزد وجود دارد.

پرداخت بیش از 6 میلیارد ریال به مددجویان ابرکوه

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ابرکوه گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از شش میلیارد و 121 میلیون ریال به صورت بلاعوض و قرض الحسنه به مددجویان زیر پوشش این نهاد پرداخت شده است.

حسن غلامپور افزود: هم اکنون دو هزار و 816 نفر در قالب هزار و 501 خانوار از خدمات کمیته امداد شهرستان ابرکوه بهره مندند.

وی با اشاره به طرح اکرام ایتام اظهار داشت: هم اکنون 162 یتیم از حمایت مادی و معنوی 490 حامی بهره مندند که حامیان در شش ماهه نخست امسال بیش از 917 میلیون ریال برای حمایت از ایتام پرداخت کرده اند.

غلامپور با بیان اینکه خیرین این شهرستان در شش ماهه نخست امسال بیش از یک میلیارد و 363 میلیون ریال صدقه پرداخت کرده اند، اظهار داشت: هم اکنون 12 هزار و 766 صندوق صدقه در شهرستان ابرکوه وجود دارد.

نیکوکاران 83 میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند

مدیر کمیته امداد شهرستان یزد گفت: مردم خیر و نیکوکار شهرستان یزد در شش ماهه نخست امسال بیش از 83 میلیارد و 567 میلیون ریال به نیازمندان و محرومان کمک کردند.

محمدرضا کفیل الناس افزود: خیرین شهرستان با شرکت در طرح های مختلف این نهاد از جمله احسان دانش آموز، تاج گل، احسان زائر، جشن های عاطفه ها و ... بیش از 83 میلیارد و 567 میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند.

وی اظهار داشت: 70 میلیارد و 822 میلیون ریال در قالب وجوه امانی شامل کفاره، فطریه، زکات، اطعام، قربانی و جشن های عاطفه ها و ... به کمیته امداد شهرستان یزد پرداخت شده است.

نیکوکاران میبد 1.8 میلیارد ریال به نیازمندان کمک کردند

مدیرکمیته امداد شهرستان میبد گفت: مردم خیر و نیکوکار میبد در شش ماهه نخست امسال بیش از یک میلیارد و 843 میلیون ریال به نیازمندان و محرومان کمک کردند.

غلامرضا فلاح افزود: خیرین شهرستان با شرکت در طرح های مختلف این نهاد از جمله احسان دانش آموز، تاج گل، احسان زائر، جشن های عاطفه ها و نیکوکاری بیش از یک میلیارد و 843 میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند.

وی با بیان اینکه خیرین این شهرستان در شش ماهه نخست امسال بیش از یک میلیارد و 723 میلیون ریال صدقه پرداخت کرده اند، اظهار داشت: هم اکنون بیش از 16 هزار صندوق صدقه در شهرستان میبد وجود دارد.