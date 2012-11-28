افزایش خطر اوتیسم برای کودکان ساکن مناطق شلوغ و آلوده

به گزارش خبرگزای مهر، دانشمندان دریافته‌اند قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا در زمان بارداری یا سال نخست تولد با افزایش قابل توجه احتمال بروز اختلال اوتیسم در کودک مرتبط است.

در این پژوهش آمده است کودکانی که خانه یشان در معرض بیشترین آلودگی‌های ناشی از ترافیک خیابانها بود 3 برابر بیشتر از کودکانی که کمترین آلودگی خیابانی را داشتند به اوتیسم مبتلا شدند.

کارشناسان این یافته‌ها را مهم قلمداد می‌کند اما در عین حال تاکید دارند اینکه آلودگی‌های ترافیکی رشد مغز را تحت تاثیر قرار می دهد، هنوز تایید نشده است.

از هر 100 کودک حدود یک نفر به اوتیسم مبتلا می‌شود اما نشانه‌های بیماری معمولا تا سن 2سالگی کودک بروز نمی‌کند. در بروز بیماری اوتیسم ژنها دخیل هستند اما تاثیر عوامل زیست محیطی کمتر مشخص شده است.

در پژوهش جدیدی محققان دانشگاه کالیفرنیا ارتباط احتمالی بین آلودگی ترافیکی و میزان بروز اوتیسم را بررسی کرده و اعلام کردند این ارتباط رو به افزایش است.

آنها داده‌های 279 کودک مبتلا به اوتیسم را با 245 کودک سالم که از سن و پیشینه سلامت هماهنگ بودند، مقایسه کردند.

کودکانی که در خانه‌های نزدیک به آلودگی ترافیکی زندگی می‌کند 3 برابر بیشتر از آنهایی که کمتر در معرض این آلودگی هستند به اوتیسم مبتلا می‌شوند.

محققان از افزایش دو برابری خطر اوتیسم در بین کودکانی خبر دادند که در دوران بارداری یا سال نخست زندگی در معرض میزان زیادی آلودگی هوای ناشی از ترافیک خیابانی قرار داشتند.

محققان می‌گویند اگرچه آلودگی هوای ناشی از ترافیک خودروها می‌تواند یکی از عوامل بروز اوتیسم باشد اما فاکتورهای دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت.

به گفته این پژوهشگران قرار گرفتن مادر باردار در معرض دور سیگار دیگران، بیماریهای مرتبط با بارداری، آلودگی هوای داخل منزل، پیشینه خانوادگی اختلالات روانی و همچنین ژنتیک از جمله فاکتورهای موثر در بروز اوتیسم هستند.

نتایج این تحقیقات درنشریه Archives of General Psychiatryمنتشر شده است.