سمن های همدان در حوزه مقابله با مواد مخدر اطلاع رسانی را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی صبح چهارشنبه در اولین کمیته تخصصی مشارکت سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه مواد مخدر استان بر اهمیت جایگاه و نقش موثر تشکلهای غیر دولتی در افزایش سطح مشارکت مردم در بخشهای درمانی، فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد تاکید کرد.

وی اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد با استفاده مفید از ظرفیت ها و قابلیتهای اجتماعی خود، در حوزه مقابله ورود موثرتری خواهند داشت.

وی افزود: استان همدان در حال حاضر دارای 30 تشکل درمانی و 7 تشکل فرهنگی و پیشگیری است که سالانه به طور متوسط به بیش از پنج هزار نفر بیمار و متقاضی، خدمات لازم را ارائه می کنند.

فامیل کریمی ادامه داد: وجود 18 مرکز ترک اعتیاد ویژه زنان و مردان، 15 تشکل فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی، 15 مرکز سلامت روان و 12 مکان درمان سرپایی که همگی دارای مجوز قانونی هستند، ظرفیتهای مردمی و اجتماعی خوبی برای بالا بردن سطح سلامت عمومی جامعه در بخش اعتیاد و مواد مخدر هستند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: بر اساس آمارهای رسیده، نزدیک به 75 هزار نفر از افراد در معرض خطر اعتیاد در استان همدان شناسایی شده اند که افزون بر 80 درصد از آنها تحت پوشش مراکز درمانی، حمایتی و فرهنگی هستند.

وی با اشاره به ضعف ساختاری موجود در فرایند اطلاع رسانی به موقع در حوزه مقابله با مواد مخدر از سوی دستگاههای عضو و متولی، زمینه سازی برای ورود سازمانهای مردم نهاد در این بخش را خواستار شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان همچنین بر اجرای دقیق دستورالعمل اجرایی مورد نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر و استفاده از نظرات و دیدگاههای کارشناسان تاکید کرد.