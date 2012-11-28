ثبت نام دوره های کارشناسی حرفه ای ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس گفت: ثبت نام دوره های کارشناسی حر فه ای ارشد و مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی از 8 آذرماه آغاز و تا 17 آذرماه ادامه خواهد داشت.

محمد رضا باعزت ادامه داد: متقاضیان باید در زمان مقرر با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور دفترچه های ثبت نام را دریافت کرده و به صورت الکترونیکی از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرسwww.sanjesh.orgنسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی اظهار داشت: پذیرش دوره های مهندسی فناوری ارشد برای اولین بار در 2 رشته مهندسی فناوری ارشد مخابرات سیار گرایش سیستم شکبه رادیویی (BSS) ، مهندسی فناوری ارشد مخابرات سیار گرایش سیستم شکبه سویچینگ (nss) و برای دومین بار در 2 رشته مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی اکسزهای نوری و مهندسی فناوری ارشد شبکه فیبر نوری در مرکز آموزش علمی – کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران تحت نظارت دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد استان فارس انجام می شود.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس همچنین بیان کرد: آزمون ورودی دوره های فوق 11 اسفندماه 91 توسط سازمان سنجش در سراسر کشور برگزار خواهد شد.