امیر مهدی زاده در بازگشت از مسابقات کاراته قهرمانی جهان که با شرکت چهره های مطرح جهان در شهر پاریس فرانسه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این مدال ارزشمند تنها حق من نیست بلکه به دست آمدن آن را حاصل تلاش تمامی کسانی می دانم که در راه این موفقیت بزرگ من را یاری کردند.



وی ادامه داد: ماه های زیادی تلاش کردم و سختی های زیادی را متحمل شدم تا بتوانم در بهترین فرم ممکن نظر مساعد کادر فنی تیم ملی را جلب کرده و با بهترین شرایط به مسابقات جهانی بروم چون می دانستم آنجا میدانی نیست که فرصت آزمون و خطا باشد بلکه باید با تمام قدرت وارد میدان شوم.



ستاره کاراته استان قم در مسابقات جهانی پاریس تصریح کرد: کسب مدال از میدانی که برای نخستین بار در آن حضور می یافتم بسیار سخت بود اما به لطف خدا، یاری ائمه اطهار (ع)، دعای خیر پدر و مادرم و حمایت و یاری تمامی مربیان دوستانم توانستم این موفقیت را کسب کنم.



وی یاد آور شد: من برای اولین بار به مسابقات جهانی می رفتم اما تجربه چند میدان بزرگ بین المللی را داشتم و برخی از رقبای خود در این پیکارها را می شناختم اما واقعا سطح رقابت ها قابل مقایسه با پیکارهای آسیایی و بین المللی نبود و کار برای کسب مدال سخت بود.



مهدی زاده تصریح کرد: از نظر روحی با توجه به اینکه فقط به ائمه اطهار (ع) تکیه کرده بودم در وضعیت بسیار خوبی قرار داشتم و با اینکه حریف من در فینال رقابت ها یعنی سانتوس برزیلی تجربه چند دوره حضور در مسابقات جهانی را داشت اما روحیه اش ماند من بالا نبود.



وی یاد آور شد: بازی فینال بسیار سخت و نفس گیر بود و تا آخرین لحظات با وجود تلاش هایی که برای کسب پیروزی داشتم از حریف عقب بودم اما از خدا و آقا ابوالفضل العباس(ع) ممنونم که در آن لحظات سخت من را یاری کردند و با ذکر نام آنها توانستم امتیاز عقب مانده را جبران کرده و قهرمان جهان شوم.



یاد آور می شود: امیر مهدی زاده با کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی وزن منهای 60 کیلوگرم مسابقات جهانی کاراته سال 2012 در پاریس فرانسه کشورمان را بعد از شش سال به مدال طلای جهان رساند و تنها طلایی تیم کشورمان در این رقابت ها نام گرفت.

