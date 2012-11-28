شهادت در مکتب اسلام عروج به ملکوت/ مراسم یاد بود شهدای هوا نیروز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رجایی خراسانی، صبح چهارشنبه در مراسم یاد بود شهدای محرم هوانیروز که با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد، با اشاره به حدیثی از امام محمد باقر (ع) اظهار کرد: شهادت برای انسان مومن مثل آن است که از لباس تن بیرون آید و یک لباس فاخر و معطر به تن کند.

وی ادامه داد: شهادت از دیدگاه مومنین سعادت است بخصوص شهادتی که برای خدمت به مردم و جامعه باشد که خود مایه سربلندی و عزت است.

وی با اشاره به این که هر کس که خدمتش به مردم و جامعه بیشتر باشد مفیدتر است، گفت: خدمت به خلق خدا از سقوط انسان جلوگیری می کند و هم ردیف با واجبات دین است.

مسئول مرکز فقهی ائمه اطهار صبر در مصائب را یکی از نشانه های مومن دانست و عنوان کرد: انسان هایی که در مصائب صبر ندارند از ایمان ضعیفی برخوردارند و صبر در مصائب انسان را آبدیده تر می سازد.