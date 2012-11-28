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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

شهادت در مکتب اسلام عروج به ملکوت/ مراسم یاد بود شهدای هوا نیروز برگزار شد

شهادت در مکتب اسلام عروج به ملکوت/ مراسم یاد بود شهدای هوا نیروز برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز فقهی ائمه اطهار گفت: شهادت در مکتب اسلام نوعی ارتقاء و عروج به ملکوت محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رجایی خراسانی، صبح چهارشنبه در مراسم یاد بود شهدای محرم هوانیروز که با حضور خانواده معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد، با اشاره به حدیثی از امام محمد باقر (ع) اظهار کرد: شهادت برای انسان مومن مثل آن است که از لباس تن بیرون آید و یک لباس فاخر و معطر به تن کند.

وی ادامه داد: شهادت از دیدگاه مومنین سعادت است بخصوص شهادتی که برای خدمت به مردم و جامعه باشد که خود مایه سربلندی و عزت است.

وی با اشاره به این که هر کس که خدمتش به مردم و جامعه بیشتر باشد مفیدتر است، گفت: خدمت به خلق خدا از سقوط انسان  جلوگیری می کند و هم ردیف با واجبات دین است.

مسئول مرکز فقهی ائمه اطهار صبر در مصائب را یکی از نشانه های مومن دانست و عنوان کرد: انسان هایی که در مصائب صبر ندارند از ایمان ضعیفی برخوردارند و صبر در مصائب انسان را آبدیده تر می سازد.

کد مطلب 1753361

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