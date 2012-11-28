بازگشایی بستر رودخانه در قم به منظور کاهش ترافیک

احمد نکونام در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به ورود زائرانی که از طریق بستر رودخانه وارد قم می‌شوند و از این مسیر قصد رفتن به مسجد مقدس جمکران را دارند، راه مطمئنی احداث شد تا از این طریق بتوانند سریعتر و آسانتر و بدون اتلاف زمان در ترافیک شهری به مقصد برسند.



وی گفت: در گذشته رانندگان برای حرکت به سمت بلوار غدیر و مسجد مقدس جمکران از مسیر رمپ شکروی وارد خیابان مصلی قدس جنوبی و بلوار امین می‌شدند که این امر موجب افزایش ترافیک شهری و کندی تردد شده بود.



شهردار منطقه چهار قم ادامه داد: طی مصوبه شورای عالی ترافیک استان، ادامه مسیر رودخانه و اتصال مستقیم آن به بلوار غدیر با هدف کاهش ترافیک خیابان مصلی قدس جنوبی و بلوار امین و سهولت در تردد وسائل نقلیه در دستور کار شهرداری منطقه چهار قرار گرفت و در حداقل زمان ممکن این مسیر آماده بهره برداری شد.



وی بیان کرد: برای احداث این مسیر 15 هزار متر مکعب خاکبرداری، پنج هزار و 500 متر جدول گذاری، 30 هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت، ایجاد سه مورد با مجموع 60 متر طول برای ایجاد نهر عرضی و پوشش آن انجام شده است.

