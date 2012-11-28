بستر مناسب سرمایه گذاری در شیروان/ کاهش بروکراسی اداری و تسهیل شرایط

عبدالصمد صفرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از سرمایه گذاران جهت فعالیت در شیروان افزود: شهرستان شیروان با توجه به قرار گرفتن در مسیر جاده آسیایی و عبور راه آهن از آن در آینده ای نزدیک، بهترین مکان برای سرمایه گذاری است.

وی وجود زمین مناسب و عبور خط لوله اصلی گاز از محل شهرک صنعتی شیروان را از امتیازات و ویژگی های مهم این شهرک عنوان و تصریح کرد: همجواری با نیروگاه دو هزار مگاواتی سیکل ترکیبی وانتقال آب از سد بارزو به این شهرک، نمایانگر وجود چهار نیاز اصلی سرمایه گذاری یعنی گاز، برق، آب و زمین مناسب جهت سرمایه گذاری ایده آل در این منطقه است.

نماینده عالی دولت در شیروان گفت: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده، دولت تمامی سعی و تلاش خود را برای حمایت از سرمایه گذاران و دفاع از حق مردم به کار گرفته است.

وی افزود: فرمانداری نیز در این راستا با کاهش بروکراسی‌های اداری و تسهیل شرایط، دست سرمایه‌ گذاران را به گرمی می‌فشارد و از آنان استقبال می‌کند.

صفرنژاد با بیان اینکه توسعه پایدار شهرستان شیروان در بخش‌های تولیدی و اقتصادی باید شتاب بیشتری بگیرد، از مسئولین دستگاه های اجرایی خواست برای حمایت از کار و تولید و سرمایه ایرانی کارگروه ویژه ای را در ادارات فعال کنند تا سرمایه‌گذاری در این شهرستان، در حوزه های مختلف تسهیل شود.

وی اضافه کرد: فرمانداری و تمامی مسئولان ادارای این شهرستان به سرمایه گذاران توجه ویژه ای دارند و در حال حاضر نیز زیر ساخت ها و مقدمات لازم برای سرمایه گذاری در این شهرستان فراهم شده است.