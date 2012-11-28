شمشیربازی اصفهان به دلیل مشکلات مالی تیمی در لیگ برتر ندارد

فرهاد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط رشته ورزشی شمشیربازی در اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان دراین رشته پیشرفت مطلوبی داشته وما امسال در ردههای نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سبکهای مختلف 18 تیم داشتیم که 17 تیم ما صاحب مقام شدند و تقریبا می توان گفت حدود 99 درصد تیمهای اصقهان صاحب مقامهای مختلفی شدند.

وی ادامه داد: ما امکانات نامطلوبی داریم اما کسب مقامهای مختاف نشان دهنده آن است که اصفهان از پتانسیل خوبی در این رشته برخوردار است وحرفهای زیادی را در مقایسه با سایر استانها داریم.

دبیر هیئت شمیشیربازی استان اصفهان در مورد مشکلات مالی هیئت بیان داشت:ما از نظر مالی درشرایط بسیار بدی قرار داریم واز شهریور سال گذشته هیچ مبلغی را از اداره کل ورزش و جوانان استان دریافت نکرده ایم وهمین امر سبب شده تا بسیاری از تیمهای ما در ردههای مختاف منحل شده و در رقابتهای لیگ برتر حضور نداشته باشند.

وی ادامه داد: ما در سالهای گذشته تیمهای خوبی مانند فولادماهان و ذوب آهن در لیگ برتر آقایان داشتیم که مقامهای مختلفی را کسب کرده اند اما متاسفانه امسال به علت مشکلات مالی و نبود اسپانسر برای این رشته ورزشی تیمی در لیگ برتر نخواهیم داشت که این امر سبب افت این رشته ورزشی در اصفهان می شود.

رضایی در مورد برنامه های آینده هیئت افزود: با کسب مقامهای مختلف در سالهای گذشته نشان دادیم که میتوانیم از استان های برتر در این رشته ورزشی باشیم اما مشکلات مالی سبب شده تا بسیاری ازشمشیربازان ما در حالت نارضایتی از این رشته ورزشی قرار گیرند به طوری که بسیاری از شمشیربازان که دارای مقامهای آسیای هستند، باید بدون تیم بمانند.

وی اضافه کرد: با این وجود به دنبال آن هستیم تا با حل کردن مشکلات مالی این رشته ورزشی را در استان مانند گذشته رونق دهیم.