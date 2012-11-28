20 هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد/ کاهش 7 درصدی تعداد حوادث

به گزارش خبرنگار مهر،محمد اصابتی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان با اشاره به حوادث ناشی از کار در کشور اظهار داشت: بر اساس آمار تامین اجتماعی در سال گذشته بیش از 20 هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ داده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد حادثه ناشی از کار 18 هزار حادثه سرپایی بوده است گفت: میزان حوادث ناشی از کار در کشور طی سال گذشته نسبت به سال 89 حدود 7 درصد کاهش یافته است.

مدیر کل بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی حفاظت و بهداشت کار در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث ناشی از کار در جهان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بیش از 317 میلیون حادثه ناشی از کار در دنیا رخ داده است.

اصابتی تصریح کرد: از این تعداد حادثه بیش از 2 میلیون و 340 هزار حادثه منجر به فوت شده است.

وی افزود: این در حالیست که از حوادث منجر به فوت یاد شده بیش از 320 هزار مورد مرگ بر اثرحوادث حین کار بوده است.

مدیر کل بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی حفاظت و بهداشت کار ادامه داد: همچنین از این میزان بیش از 2 میلیون و 20 هزار نفر نیز بر اثر بیماریهای ناشی از کار در جهان فوت کرده اند.