تنها یک مرکز مشاوره خانواده در ملایر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله چهاردولی صبح چهارشنبه در کارگروه زنان و خانواده شهرستان ملایر با بیان اینکه این مرکز در ساعات 16 تا 20 شب فعال است ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان این مرکز در نوبت صبح نیز فعال شود.

حجت الله چهاردولی اضافه کرد: متأسفانه هیچ نهادی برای حمایت از زنان بد سرپرست یا بی سرپرست در جامعه وجود ندارد و این موضوع را می توان به عنوان یکی از معضلات برای زنان جامعه نام برد.

وی عدم تعادل و تفاوت تحصیلات در خانواده‌ها و بالا بودن میزان تحصیلات زنان نسبت به مردان، نداشتن استقلال شخصیتی در برخی از زنان و کمال گرایی آنها که گاهی موجب اختلالات روانی و آسیب می شود را از معضلات موجود در جامعه زنان دانست.

مدیر آموزش و پرورش جوکار نیز افزود: آگاهی نداشتن برخی از زنان نسبت به مقام خود باعث می شود تا آنها قدر خود را ندانسته و این امر گاهی منجر به بروز مشکل می شود.

محمود رضایی مسائل موجود در راه ازدواج و نیز افزایش سن ازدواج زنان را به عنوان یکی دیگر از مشکلات این قشر جامعه عنوان کرد.

رضایی عدم تناسب برخی از رشته های تحصیلی و مشاغل آنها با ساختار زنان و تفاوت میان دستمزد و درآمد مردان و زنان در مشاغل مشابه را از دیگر معضلات موجود برای زنان جامعه خواند.

وی محدودیت مشارکت زنان در صحنه های سیاسی، عدم تناسب کافی بین سیستم آموزشی با نیازهای زنان، ازدواج های اجباری، طلاق و عوارض ناشی از آن، اختلافات خانوادگی و تبعات آن و نیز محدودیت امکانات تفریحی در کشور برای بانوان را به عنوان مسائلی که باید بررسی و ارائه راهکار شود، مطرح کرد.