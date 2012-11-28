حجت‌الاسلام سید حسین سادات در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامه‌های دهه اول محرم در شهرستان جم پرداخت و اظهار داشت: در دهه نخست ماه محرم امسال بیش از دوهزار ویژه‌برنامه سوگواری در شهرها و روستاهای جم تدارک دیده شده که بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، اجرا شده اند.

وی در ادامه به بیان برخی از این برنامه‌ها پرداخت و بیان داشت: این برنامه‌ها شامل سخنرانی، روضه، سینه‌زنی و زنجیرزنی و تعزیه سنتی در شهرها و روستاهای مختلف است که این ویژه‌ برنامه‌های سوگواری با مشارکت فعال هیئت‌های مذهبی شهرستان جم برگزار شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی جم با بیان اینکه 57 مبلغ در محرم امسال در شهرستان جم حضور دارشتد، خاطرنشان کرد: قبل از فرا رسیدن ایام محرم جلسه‌ای را با حضور فرماندار، امام جمعه و شورای هیئات مذهبی تحت عنوان جلسه شئونات فرهنگی برگزار و برنامه‌ ریزی لازم برای اجرای مطلوب برنامه ها انجام شد.

وی ادامه داد: 15 روحانی اعزامی از قم، 9 روحانی از شهرستان‌های مجاور و 12 روحانی ویژه مدارس و ادارات و نهادهای دولتی نیز در شهرستان فعالیت داشتند.

سادات اضافه کرد: برگزاری برنامه در حدود 200 مسجد و حسینیه شهرستان جم و با حضور و مشارکت بیش از 170 هیئت مذهبی این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: هر هیئت حداقل 13 شب برنامه عزاداری داشته است و با احتساب برنامه‌هایی که در روزهای تاسوعا و عاشورا صورت گرفته حداقل دوهزار جلسه عزاداری و ذکر مصیبت در شهرستان در دهه اول محرم امسال برگزار شده که آمار قابل توجهی است.