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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

با ورود سامانه بارشی/

مدیریت بحران خراسان شمالی نسبت به احتمال وقوع سیل در استان هشدار داد

مدیریت بحران خراسان شمالی نسبت به احتمال وقوع سیل در استان هشدار داد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی، در پی ورود سامانه بارشی به آسمان این استان، نسبت به احتمال وقوع سیل هشدار داد.

سیدعلی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از روز سه شنبه سامانه بارشی از غرب کشور وارد آسمان خراسان شمالی شده و بارش های پراکنده و رگباری در مناطق مختلف این استان ادامه دارد.

وی با هشدار نسبت به وقوع سیلاب در اثر بارندگی های رگباری در برخی از مناطق استان، تصریح کرد: دامداران و کشاورزان با اجتناب از قرار گرفتن در مسیر رودها و مسیل‌ها، هر چه سریع‌تر نسبت به برداشت باقی مانده محصولات باغی و زراعی خود اقدام کنند.

البته بر اساس گزارش هواشناسی خراسان شمالی، نقشه های پیش یابی هواشناسی و تصاویر ماهواره ای بیانگر خروج تدریجی این سامانه بارشی از منطقه است و انتظار می رود از چهارشنبه شب به تدریج بارش ها قطع شده و از مقدار ابر کاسته شود.

بر اساس این گزارش وضع هوای استان از ظهر چهارشنبه تا ظهر پنج شنبه هفته جاری نیمه ابری تا ابری، همراه با وزش باد و بارش پراکنده و به تدریج کاهش ابر خواهد بود.

بر اساس اعلام مدیریت بحران خراسان شمالی، حوادث غیرمترقبه از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از 690 میلیارد ریال خسارت مالی به بخش‌های مختلف استان وارد کرده که بیش از 90 درصد این خسارت نیز بر اثر جاری شدن سیل بوده است.

همچنین در این مدت  سیل پنج نفر از مردم این استان را به کام مرگ کشانده است.

کد مطلب 1753391

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