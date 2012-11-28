هشدار در مورد شیوع موج سوم ایدز اچ.آی.وی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، به مناسبت 11 آذر(اول دسامبر2012) روز جهانی مبارزه با ایدز)دکتر سید حسن موسوی چلک در یادداشتی آورده است: تاملی در آمار ارائه شده در خصوص افراد مبتلا به اچ.آی.وی و ایدز نشان می دهد که در سال های اخیر درصد افراد مبتلا شناسایی شده به این بیماری از طریق روابط جنسی رشد نگران کننده ای داشته است.

طبق این آمار از سال 1365 تا تاریخ اول فروردین 1391، تعداد افراد شناسایی شده24290 نفر هستند(گر چه سازمان جاهنی بهداشت این آمار با ضریب حداقل4 در نظر می گیرد) که حدود 70 درصد از طریق تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد مبتلا شدند و رابطه جنسی5/10 درصد را به خود اختصاص داده است.اما در سال 1390 نسبت به سال قبل این نسبت تغییرات نگران کننده ای دارد.چرا که در این سال افراد شناسایی شده از طریق تزریق با وسایل مشترک(اعتیاد تزریقی)5/62 درصد و رابطه جنسی2/21 درصد را در بر می گیرد.

لازم به یادآوری است که این وضعیت نباید خیال ما را از اعتیاد تزریقی راحت کند بگونه ای که توجه ما به پیشگیری از این طریق کمتر شود.نگرانی ما از آنجاست که در خصوص اعتیاد تزریقی با اتخاذ تمهیدات و ارائه خدماتی از قبیل راه اندازی کلینیک های مثلثی،توزیع سرنگ،توزیع شربت متادون،راه اندازی مراکز گذری و ... موفق به کنترل این روش در ابتلا افراد به اچ.آی.وی نسبت به قبل شدیم ولی در خصوص روابط جنسی غیر ایمن با توجه به شرایط فرهنگی و حساسیتی که در جامعه نسبت به این موضوع وجود دارد، آیا می توانیم همچون اعتیاد تزریقی عمل کنیم؟به نظر این کار بسیار دشوار خواهد بود.گرچه غیر ممکن نیست.

این نکته را باید اضافه کنم که در چند سال اخیر اقدام های خوبی توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه های مرتبط انجام شده است و حساسیت های منفی نسبت به این بیماری کمتر شده است تا جایی که سومین برنامه استراتژیک پیشگیری از ایدز در هیئت محترم وزیران تصویب و ابلاغ شده است که این خود نشان از درک مناسب این نگرانی هاست.

کمیته حمایت اجتماعی از افراد مبتلا در وزارت تعاوت،کار و رفاه اجتماعی با مشارکت دستگاه های مرتبط فعال شده و اعتباراتی هم در این زمینه پیش بینی و تخصیص یافته است.اما بپذیریم که اگر نخواهیم این موضوع را جدی تر بگیریم در آینده تاوان بیشتری خواهیم پرداخت و نوجوانان و جوانان ما که مهمترین سرمایه کشور هستند گرفتار خواهند شد.

همچنین باید اضافه کنم که فراگیر نشدن شناخت مردم با راه های پیشگیری و عدم اطلاع رسانی مستمر،بموقع و عدم استفاده کافی از تمامی ظرفیت های موجود در بخش های دولتی و غیر دولتی و عدم آگاهی در خصوص چگونگی برخورد با این افراد موجب شده، علیرغم اقدامات صورت گرفته، باید در زمینه اطلاع رسانی و پیشگیری سطح اول همه ما بیش از پیش تلاش کنیم.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن سپاسگزاری از تمامی مسئولین و کارشناسانی که در این زمینه تلاش می کنند آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام می کند و «کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی و پیشگیری از اچ.آی.وی و ایدز» را نیز با همین هدف تشکیل داده است.ما مددکاران اجتماعی بر این باوریم که افراد مبتلا به این بیماری نیازمند حمایت اجتماعی و پذیرش اجتماعی در محیط های خانوادگی و اجتماعی هستند.

سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

