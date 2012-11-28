کاشت نهال رایگان در منازل شهروندان منطقه 20 تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره فضای سبز شهرداری منطقه با اشاره به این مطلب گفت: به منظور توسعه فضای سبز در باغچه های منازل شهروندان، عملیات کاشت و داشت انواع نهالهای درخواستی از سوی شهروندان به صورت رایگان انجام می شود.

نقی نگین راز با اشاره به اینکه مهلت ثبت نام در این طرح تا 20 آذر ماه سال جاری است، افزود:‌ این طرح علاوه بر منازل شهروندان در مجتمعهای مسکونی، ادارات، مدارس و مراکز فرهنگی نیز قابل اجراست و متقاضیان می توانند برای ثبت نام به مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه شهردار منطقه 20 تهران واقع در چهارراه چشمه علی، بزرگراه شهید کریمی، بوستان فجر مراجعه کنند و یا با شماره های 33394939 و 33742821 تماس بگیرند.

وی به اهمیت آموزشهای شهروندی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: همزمان با اجرای طرح کاشت نهال رایگان در منازل شهروندان، آموزشهای تخصصی در این زمینه برای نگهداشت و حفظ این سرمایه سبز به شهروندان داده می شود.

گفتنی است، مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه شهرداری منطقه 20 تهران در راستای ارتقای آگاهی شهروندان متولی برپایی دوره های آموزشی تئوری و عملی در زمینه کاشت نهال، پرورش گیاهان آپارتمانی، سبزی کاری در منزل، گلکاری، تهیه کمپوست خانگی، پرورش قارچ خوراکی و... برای شهروندان است.

دیدار بسیجیان شهرداری منطقه 20 تهران با جانبازان قطع نخاعی

به مناسبت هفته گرامیداشت بسیج تعدادی از بسیجیان شهرداری منطقه 20 تهران از جانبازان قطع نخاعی دیدار کردند.

فرمانده پایگاه بسیج شهدای شهرداری منطقه 20 تهران به تقارن ایام سوگواری امام حسین(ع) و هفته بسیج اشاره کرد و گفت: به منظور ارج نهادن به ایثارگریهای جانبازان هشت سال دفاع مقدس، بسیجیان این منطقه با جانبازان قطح نخاعی مرکز توانبخشی حضرت امام خمینی(ره) دیدار کردند.

حبیب الله غفوری ادامه داد: بازدید از خانواده های شهدا، ایثارگران از برنامه های اولویت دار این منطقه است که در هفته بسیج با قوت بیشتری انجام می شود.

وی بسیج را به عنوان یک مصونیت در برابر کج رویهای احتمالی برشمرد و یادآور شد: پایگاه های بسیج در سطح شهرداریهای نواحی هفتگانه نیز راه اندازی شده است و 815 نفر از کارکنان این منطقه بسیجی هستند.