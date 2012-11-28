  1. بین الملل
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

لاوروف مطرح کرد؛

هشدار درباره حمایتهای خارجی از مخالفان سوری/مسکو بی طرف است

هشدار درباره حمایتهای خارجی از مخالفان سوری/مسکو بی طرف است

وزیر امور خارجه روسیه ضمن تاکید بر بی طرفی مسکو در بحران سوریه، تشویق مخالفان سوری به ادامه جنگ با بشار اسد را راهکار مشکل این کشور ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "سرگئی لاوروف" هر گونه مشارکت روسیه در درگیریهای سوریه را بعید دانست.

وی افزود: روسیه در همکاری نظامی-تکنولوژی با دمشق به دنبال حمایت از یک طرف علیه دیگری نیست. همکاری ما قبل از هر چیزی در راستای ثبات خاورمیانه است و هرگز در درگیری های سوریه از طرفی ضد دیگری حمایت نمی کنیم.

لاوروف بیان کرد: ما مخالف دخالت خارجی و در راس آن دخالت نظامی در بحران سوریه هستیم. ما تمام تلاش خود را برای توقف خونریزی  و کشاندن طرفین درگیر در سوریه به پای میز گفتگوها به کار خواهیم گرفت.

وزیر امور خارجه روسیه گفت : مردم سوریه خود باید نظام سیاسی آینده کشورشان را تعیین کنند. رایزنی های ما با نظام سوریه و مخالفان برای اجرای توافقنامه ژنو در جریان است.

وزیر روسی بیان کرد: همه بازیگران خارجی تاثیرگذار در امور سوریه باید به طرفهای درگیر در این کشور برای اجرای توافقنامه ژنو فشار آورند.

وی گفت : تشویق کردن مخالفان سوری به جنگ علیه نظام بشار اسد، فقط مشکلات مردم سوریه را افزایش می  دهد و اوضاع در حال انفجار خاورمیانه مبهم تر می کند.

لاوروف اظهار داشت: بیست ماه گذشته است و جنگ طرفهای درگیر در سوریه نه تنها فروکش نکرده است، بلکه بر شدت آن نیز افزوده شده و قربانیان بیشتری بر جای گذاشته است.

وی بیان کرد: در صفوف مخالفان بشار اسد تعدادی زیادی از افراط گرایان، مزدوران خارجی و تروریستهای مرتبط با القاعده وجود دارند و اختلافات میان شیعه و سنی عمیق تر شده است.

وزیر خارجه روسیه افزود: آنچه نگرانی را افزایش می دهد گسترده شدن دامنه بحران و انتقال آن به کشورهای همسایه سوریه است.

وی بیان کرد: قبل از درگیریهای سوریه، شهروندان روس زیادی در این کشور حضور داشتند که بسیاری از آنها مجبور به بازگشت به روسیه شدند، اما هنوز هزاران روس در سوریه هستند و تامین امنیت آنها مورد توجه ماست.

کد مطلب 1753405

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