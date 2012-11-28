هشدار درباره حمایتهای خارجی از مخالفان سوری/مسکو بی طرف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "سرگئی لاوروف" هر گونه مشارکت روسیه در درگیریهای سوریه را بعید دانست.

وی افزود: روسیه در همکاری نظامی-تکنولوژی با دمشق به دنبال حمایت از یک طرف علیه دیگری نیست. همکاری ما قبل از هر چیزی در راستای ثبات خاورمیانه است و هرگز در درگیری های سوریه از طرفی ضد دیگری حمایت نمی کنیم.

لاوروف بیان کرد: ما مخالف دخالت خارجی و در راس آن دخالت نظامی در بحران سوریه هستیم. ما تمام تلاش خود را برای توقف خونریزی و کشاندن طرفین درگیر در سوریه به پای میز گفتگوها به کار خواهیم گرفت.

وزیر امور خارجه روسیه گفت : مردم سوریه خود باید نظام سیاسی آینده کشورشان را تعیین کنند. رایزنی های ما با نظام سوریه و مخالفان برای اجرای توافقنامه ژنو در جریان است.

وزیر روسی بیان کرد: همه بازیگران خارجی تاثیرگذار در امور سوریه باید به طرفهای درگیر در این کشور برای اجرای توافقنامه ژنو فشار آورند.

وی گفت : تشویق کردن مخالفان سوری به جنگ علیه نظام بشار اسد، فقط مشکلات مردم سوریه را افزایش می دهد و اوضاع در حال انفجار خاورمیانه مبهم تر می کند.

لاوروف اظهار داشت: بیست ماه گذشته است و جنگ طرفهای درگیر در سوریه نه تنها فروکش نکرده است، بلکه بر شدت آن نیز افزوده شده و قربانیان بیشتری بر جای گذاشته است.

وی بیان کرد: در صفوف مخالفان بشار اسد تعدادی زیادی از افراط گرایان، مزدوران خارجی و تروریستهای مرتبط با القاعده وجود دارند و اختلافات میان شیعه و سنی عمیق تر شده است.

وزیر خارجه روسیه افزود: آنچه نگرانی را افزایش می دهد گسترده شدن دامنه بحران و انتقال آن به کشورهای همسایه سوریه است.

وی بیان کرد: قبل از درگیریهای سوریه، شهروندان روس زیادی در این کشور حضور داشتند که بسیاری از آنها مجبور به بازگشت به روسیه شدند، اما هنوز هزاران روس در سوریه هستند و تامین امنیت آنها مورد توجه ماست.