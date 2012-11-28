همایش "بسیج و بصیرت افزایی عاشورایی" در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اجرایی سپاه قدس گیلان ظهر امروز در این مراسم تاسیس بسیج مستضعفین را با استراتژی مبارزه علیه ظلم جهانی، یکی از شاخصه های هوشمندی امام خمینی(ره) دانست.

سرهنگ عباس بایرامی اظهارداشت: جنگ عرصه بروز استعدادها بود و موقعیت بسیج را در عرصه دفاع نشان داد. امروز همه اقشار بسیج باید اخلاص، معرفت، مشترکات دینی و ولایت پذیری را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی همچنین بصیرت را یکی از مهمترین وجه اشتراک بسیج دانست و گفت: لازمه بصیرت بینش و آگاهی است، اهمیت بصیرت و فتنه ­­شناسی به مثابه اهمیت و ضرورت نور و چشم بینا در شب تاریک است.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان افزود: نباید در مسیر دچار اشتباه شد و باید دانست ایمان، تقوا و معرفت دینی به شدت با موضوع بصیرت پیوند خورده است.

وی ادامه داد: بسیج بدون امام، بدون شناخت معرفت، بدون مسئولیت پذیری، بدون محبت به اولیا خدا، بدون آگاهی به مسائل روز و بدون ولایت پذیری نمی تواند محتوای بسیج داشته باشد.