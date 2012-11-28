زیکو از مربیگری تیم فوتبال عراق استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، زیکو در حالی از مربیگری تیم فوتبال عراق کناره گیری می کند که این تیم در تلاش است تا به رقابت‌های جام جهانی 2014 صعود کند.

زیکو بر روی سایت شخصی خود www.ziconarede.com.br نوشت: دوست دارم از طریق این سایت به اطلاع برسانم که من کناره گیری خود را به فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا و اتحادیه فوتبال عراق ابلاغ کرده ام. قرارداد من با اتحادیه فوتبال عراق از انجا که مسئولان این اتحادیه در تعهدات خود کوتاهی کرده اند، بی اعتبار است.

مسئولان کنفدراسیون فوتبال برزیل هفته گذشته با مانو منه‌زس قطع همکاری کردند و اکنون بعید نیست زیکو برای این سمت برگزیده شود هرچند که وی قبلا با بیان اینکه فشار در برزیل زیاد است، حضور در تیم های برزیلی را رد کرده است.