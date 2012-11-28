به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو رشیدی با اعـلام این خبر افزود: از این تعـداد مسـافر، یک میلیون و 515 هـزار و 975 نفر برون استانی و 598 هزار و 989 نفردرون استانی است.

وی افزود: درحوزه بارگیری نیز تا پایان 8 ماهه اول سال جاری بالغ بر یک میلیون و 326 هـزارتن بارگیری و بیش از 1 میلیون و 875 هـزارتن بار تخلیه شـده اسـت که در این راستا تن کیلومتر مرکزی در راه آهن جنوب نسبت به برنامه پیش بینی شده حدود 10درصد رشد داشته و علاوه بر آن تن کیلومتر مبداء و مقصد نسبت به برنامه 15درصد و نسبت به سال گذشته 38 درصد رشد داشت.

وی در تشریح مهمترین پروژه‌های در دست اقدام این منطقه به پروژه نوسازی خط‌ آهن شوشتر - هفت ‌تپه به طول 57 کیلومتر اشاره کرد و افزود: این طرح که از خرداد ماه سال گذشته با هدف دسترسی مردم منطقه به حمل‌ ونقل ریلی ‌آغاز شد، با 75 درصد پیشرفت فیزیکی و با اختصاص اعتباری بالغ بر 285 میلیارد ریال تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل راه‌آهن جنوب (اهواز) در ادامه به پروژه احداث سکوی 3 اهواز نیز اشاره کرد و گفت: فاز اول این طرح اوایل سال 90 تکمیل شد و در حال‌حاضر فاز دوم آن که از اواخر سال 90 کلید خورد در دست اقدام است.

وی افزود: هم‌اکنون پیشرفت فیزیکی پروژه در فاز دوم حدود 45 درصد برآورد می‌شود که در مجموع با اختصاص اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

رشیدی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده همچنین بازسازی ساختمان ایستگاه راه‌آهن شوشتر که از اوایل امسال و با پیش‌بینی اختصاص اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال آغاز شد با 50 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

وی افزود: در حوزه احداث تقاطعات غیرهمسطح احداث 5‌دستگاه پل روگذر از جمله پل‌های شلمچه، جفیر، المهدی، شاه‌حسینی و 3 ‌راه حسینیه با اختصاص اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکی حدود 80 درصد در دست اقدام است.

مدیرکل راه‌آهن جنوب (اهواز) همچنین با اشاره به بازسازی بلاک میان‌آب - هفت‌تپه در توضیح آخرین وضعیت تجهیز ایستگاه‌های راه‌آهن منطقه به علایم الکتریکی یا همان اجرای پروژه CTC گفت: از مجموع 17 ایستگاه موجود در سطح منطقه تاکنون این پروژه در 4 ایستگاه اجرا و تکمیل شده،و در 2 ایستگاه نیز انجام پروژه مذکور در دست اقدام است.

وی همچنین برنامه‌ ریزی‌های لازم برای اجرای پروژه CTC در یازده ایستگاه مد نظر قرار دارد که در طول سال آینده عملیاتی می شود.

این مقام مسئول اظهار داشت: با بهره برداری پروژه های ctc، ظرفیت حمل بار در راه آهن جنوب به ترتیب از 3 میلیون تن به 4.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت. البته در این روند علاوه بر بهبود ایمنی، سرعت سیر قطارها دراین مسیر از 80 کیلومتر به 120 کیلومتر ارتقا می یابد.