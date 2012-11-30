گلایه بخش خصوصی از عدم تخصیص اعتبارات دولتی به توسعه گردشگری

محمد علی واقفی به خبرنگار مهر گفت: ورود گردشگر خارجی یکی از نیازهای کشورمان بود و اکنون می توان قیمت مناسب تورهای ایرانگردی را عرضه کرد و تبلیغ کنیم. اما متاسفانه در چند سال اخیر چندان حمایتی از بخش خصوصی انجام نشده است حتی قرار بود که از ابتدای امسال در 48 نمایشگاه شرکت کنیم اما بعد از مدتی گفتند 24 نمایشگاه و باز هم آن را کاهش دادند.

وی گفت: یکی از این نمایشگاهها، نمایشگاه شانگهای چین بود که چند روز پیش برگزار شد. شرکت در این نمایشگاه اهمیت زیادی داشت به خصوص اینکه رابطه ما با چین اکنون مناسب و اقدامات مثبتی در جهت توسعه گردشگری ورودی انجام شده است و این کشور ایران را جز 111 کشور برتر مورد هدف گردشگری خود قرار داده است. بنابراین شرکت در این نمایشگاه فرصت مناسبی بود اما با این حال قرار بود 200 متر غرفه در این نمایشگاه داشته باشیم بعد به 64 متر کاهش پیدا کرد و در لحظات آخر بخش خصوصی تصمیم گرفت که حداقل به تنهایی 36 متر غرفه در این نمایشگاه داشته باشد چون متولیان گردشگری همکاری نکردند.

وی درباره اینکه معاونت گردشگری همواره اعلام می کند که برای تبلیغات و حضور در نمایشگاههای گردشگری اعتبار لازم وجود ندارد گفت: چطور است که گردشگری در اولویت صحبت های مقام معظم رهبری در استان خراسان شمالی قرار می گیرد و تاکید بر این هست که گردشگری می تواند منبع ارز آور باشد اما اعتباری برای توسعه آن در نظر گرفته نمی شود. آیا این موضوع بر خلاف هدف کشور در جذب هفت و نیم میلیون گردشگر خارجی نیست؟