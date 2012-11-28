1800 پرونده کیفری و حقوقی به محاکم قضایی گیلان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسنجان شکوری ظهر امروز چهارشنبه در نشست بررسی مسائل حقوقی منابع طبیعی استان اظهارداشت: پارسال هزار و 296 فقره پرونده کیفری و 533 پرونده حقوقی در بخش های مختلف منابع طبیعی تقدیم محاکم قضایی سطح استان شده است.

وی اعلام کرد: از این تعداد هزار و 469 فقره منجر به صدور رای شد که از مجموع آرای صادره هزار و 241 فقره له منابع طبیعی و بقیه تحت رسیدگی است.

رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان گفت: در بخش کیفری عمده پرونده ها شامل قطع غیر مجاز اشجار، نهال های جنگلی و در بخش حقوقی اکثر پرونده ها مربوط به خلع ید و مطالبه خسارت است.

وی افزود: خوشبختانه با تصویب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 90 کل کشورو بند (ب) ماده 147قانون پنجساله پنجم توسعه، اداره های کل منابع طبیعی از پرداخت هزینه دادرسی معاف تا در رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی و تخلفات سود جویان و کسانی که با هدف سوء استفاده از انفال، دست تعدی به این مواهب الهی دراز کرده اند به وجود نیامده و قوانین موجب تسریع در رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی شده و با توجه به تخصیص به موقع اعتبارات در تودیع هزینه های کارشناسی نیز مشکلی نداشته باشند.

شکوری اظهارداشت: با توجه به اینکه براساس ماده 257 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری از اختیارات قضات محاکم قضایی است و در اغلب پرونده های منابع طبیعی موضوع به جلب نظر کارشناسی دادگستری ارجاع می شود.

وی ادامه داد: با هدف اتخاذ راهکارهای مناسب برای انتخاب کارشناسان متخصص، مجرب و متعهد در پرونده های انفال جلسه ای در دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی ملی و دولتی با حضور رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان، رئیس کانون کارشناسان قوه قضائیه گیلان و نمایندگان دستگاه های عضو شورای حفاظت استان تشکیل و پس از بحث و بررسی راهکارهای مناسبی برای انتخاب کارشناسان رسمی در پرونده های منابع طبیعی جهت همامنگی با قضات به منظور انتخاب کارشناسان متخصص، متعهد و مجرب اتخاذ شد.

رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان بیان داشت: برای رفع مشکلات موجود و آشنایی مردم با فرهنگ منابع طبیعی و تبدیل آن به معارف عمومی باید با ارتقای سطح آموزش های لازم و ترویج فرهنگ منابع طبیعی از بروز تخلفات جلوگیری شود و در صورت وقوع تخلف به منظور باز دارندگی و جلوگیری از تکرار جرم به ویژه در بحث قطع اشجار، نهال و همچنین تصرف غیر مجاز اراضی ملی باید با متخلفان برخورد قاطع و شدید صورت گیرد.

وی گفت: اهمیت منابع طبیعی و کاربرد آن امروزه در جنبه های مختلف زندگی افراد و جوامع، آشکار و نمایان است و با توجه و تکیه به این منابع است که جوامع بشری به نسبت های متفاوت راه رشد و توسعه را پیموده اند.

شکوری یادآورشد: جنگل ها یکی از انواع منابع طبیعی به عنوان حیاتی ترین بستر توسعه پایدار محیط زیست و پدیده های اکولوژیک و در حقیقت زیربنایی برای کشور به شمار می روند.