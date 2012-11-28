سند سلامت کارمندان تدوین می شود/ معاینات پیش از استخدام ناقص است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن بهرامی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان لرستان اظهار داشت: کار تدوین سند سلامت کارمندان کشور از سال گذشته آغاز شده و به زودی نهایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه این سند در حال حاضر توسط کارشناسان این حوزه در حال تدوین است عنوان کرد: در این سند مباحثی مانند روشنایی محیط کار، صدا در محیط کار، تطبیق کارمند با کار و ... در حال بررسی است.

معاون بهداشت حرفه ای مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی افزود: این سند در سال آینده در سطح ادارات و دستگاههای اجرایی مختلف به مرحله اجرا در خواهد آمد.

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت بازرسان حرفه ای وزارت بهداشت در حوزه کارگاهها و واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 800 بازرس حرفه ای وزارت بهداشت از سطح واحدهای تولیدی کشور بازدید می کنند.

وی با بیان اینکه این بازرسان حرفه ای وزارت بهداشت سالانه سه بار از سطح واحدهای تولیدی سخت و زیان آور و بیماری زا بازدید به عمل می آورند گفت: همچنین این بازرسان از سطح سایر واحدهای تولیدی نیز سالانه یک تا دو بار بازدید می کنند.

معاون بهداشت حرفه ای مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود به معاینات پیش از استخدام در واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: متاسفانه تست های انجام شده در معاینات پیش از استخدام ناقص است.

بهرامی همچنین بر معاینات دوره ای، مراقبتهای پزشکی در محل کار، هشدار در کار، بازرسی از سطح واحدهای تولیدی، تهیه پرونده پزشکی برای کارگران، کنترل مهندسی عوامل مخاطره آمیز در کارگاههای تولیدی و ... تاکید کرد.

وی با بیان اینکه اگر این موارد از سوی کارفرمایان در واحدهای تولیدی رعایت شود بیش از 95 درصد بیماری های ناشی از کار کنترل می شود عنوان کرد: در این راستا بر اساس قوانین کار همه افراد شاغل در یک واحد تولیدی باید یک پرونده پزشکی داشته باشند.

معاون بهداشت حرفه ای مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه کارگران واحدهای تولیدی حداقل هر سال یک بار باید توسط مراکز بهداشتی و درمانی معاینه شوند گفت: همچنین در این راستا باید مراقبتهای پزشکی در محل کار برای کارگران واحدهای تولیدی نیز صورت گیرد.

بهرامی به بازرسی های وزارت بهداشت از واحدهای تولیدی اشره کرد و گفت: در این راستا بازرسی های هدفمند در سطح واحدهای تولیدی کشور به صورت مستمر در حال انجام است.