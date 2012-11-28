رزمایش بزرگ گردان های واکنش سریع " الی بیت المقدس" در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی استاد حسینی عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل سپاه استان با اشاره به این که روزهای نهم و دهم آذرماه استان سمنان شاهد رزمایش بزرگ گردان های واکنش سریع " الی بیت المقدس " خواهد بود گفت: این رزمایش با رمز " لبیک رسول الله" به طور همزمان در شهرستان های سمنان، دامغان، شاهرود، گرمسار و میامی برگزار خواهد شد.

وی با یادآوری این مطلب که بسیجیان ساماند هی شده در 27 دسته بیت المقدس، 10 گردان امام حسین (ع)، 8 گردان الزهرا (س) شرکت کنندگان این رزمایش هستند خاطر نشان کرد: این رزمایش از نظر زمانی به صورت متمرکز و از نظر مکانی غیر متمرکز انجام خواهد شد.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان تصریح کرد: بیش از 210 گردان عملیاتی شامل 147 دسته واکنش سریع ذوالفقار و 70 دسته واکنش سریع بیت المقدس در عملیات هایی چون ایست بازرسی، دفاع از مراکز حساس، مقابله با اغتشاشات، کمین و ضد کمین، دفاع از کوی و برزن و امداد و نجات با توجه به تهدیدات داخلی و سناریوی طرح های مصوب شرکت می کنند.

استاد حسینی عنوان کرد: این رزمایش ده هزار نفری با شرکت دو هزار و 400 بسیجی شاهرودی ، یک هزار و 250 بسیجی گرمساری و یک هزار و 250 بسیجی از میامی در مناطق عمومی این شهرستان ها انجام می شود.

وی با تاکید بر این که یک هزارو 800 نفربسیجی سمنان و یک هزار و 100 بسیجی مهدیشهر به طور مشترک این رزمایش را در اردوگاه قدس شهر سمنان برگزار خواهند کرد ابراز داشت: یک هزار و 700 بسیجی دامغان نیز این رزمایش را در اردوگاه قدس این شهرستان به اجرا خواهند گذاشت.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان مهم‏ترین هدف این رزمایش را نمایش آمادگی نیروهای بسیج و دستیابی به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در شرایط کنونی و با وجود دشمنان، بسیجیان علاوه بر وظیفه دشمن‏ شناسی، لازم است آمادگی لازم برای مقابله با دشمن را در همه شرایط پیش بینی شده داشته باشند.

استاد حسینی در پایان با تاکید بر این که رزمندگان استان در طول هشت سال دفاع مقدس توانستند نسبت به جمعیت به عنوان دومین استان کشور در جبهه ها حضور داشته باشند اظهار داشت: امروز نیز با حضور چند هزار نفری خود در صحنه به دشمنان خواهند فهماند که آمادگی مقابله با دشمنان را دارند و هر گونه توطئه و تعرضی را درنطفه خفه خواهند کرد.

گفتنی است این رزمایش در مرکز استان با حضور مدیران استان، استاندار و سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین برگزار می‌شود.

