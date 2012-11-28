کتابی در نکوداشت شریعتمداری چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «آموزشگر شایسته (ارج‌نامه استاد دکتر علی شریعتمداری)» به کوشش محمدحسین ساکت از سوی انتشارات موسسه خانه کتاب راهی بازار نشر شد.

دکتر علی شریعتمداری مولف 24 جلد کتاب، مترجم 6 عنوان کتاب، مولف 70 عنوان مقاله علمی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و مترجم 18 مقاله و مجله علمی است.

این کتاب شامل نگاهی به زندگینامه استاد شریعتمداری و نیز اندیشه‌های تعلیمی و تربیتی او و نیز 25 مقاله درباره شخصیت علمی و آموزشی این استاد پیشکسوت است.

از جمله این مقالات می‌توان به جامع‌ترین مبنای تربیت (احمد احمدی)، اخلاق مخالفت (محمد اسفندیاری)، تربیت کودک در قانون ابن سینا (نجفقلی حبیبی)، بزرگداشت استادی بر مدار شریعت و تعهد (احمد به‌پژوه، تفکر شرط لازم توسعه علم و پشتوانه کارسازی علوم انسانی (رضا داوری اردکانی)، جلوه‌های معنوی انسان در آثار مولانا (کریم زمانی) و دیدگاه‌های فیلسوفان مسلمان درباره آموزش و پرورش (سیدحسین نصر) اشاره کرد.

کتاب 508 صفحه‌ای «آموزشگر شایسته» در شمارگان 1000 نسخه و با بهای 15 هزار تومان از سوی انتشارات خانه کتاب راهی بازار شده است.