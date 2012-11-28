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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۳

از 16 آذرماه؛

نخستین لیگ تیراندازی گیلان در رشته‌های تفنگ و تپانچه بادی برگزار می‌شود

نخستین لیگ تیراندازی گیلان در رشته‌های تفنگ و تپانچه بادی برگزار می‌شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت تیراندازی گیلان از برگزاری نخستین لیگ استانی تیراندازی در رشته های تفنگ و تپانچه بادی با حضور شش تیم از 16 آذر ماه امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مرادی افزود: باشگاه های ملوان انزلی، سعدی رشت، نیروی دریایی رشت، نیروی انتظامی گیلان، هیئت های تیراندازی تالش و ماسال در این مسابقات حضور دارند که به صورت دوره ای به رقابت خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: لیگ استانی تیراندازی قرار بود از سال 83 آغاز شود که به دلیل کمبود اعتبارات و منابع لازم این امر میسر نشد اما امسال با تامین اعتبار لازم دستورالعمل اجرایی مسابقات تهیه و به همه باشگاه ها ابلاغ شد.

رئیس هیئت تیراندازی گیلان با بیان اینکه هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی استعداد هاست، گفت: بعد از پایان مسابقات در کنار تیم های اصلی آقایان و بانوان، تیم های " ب " نیز تشکیل می شود تا ظرفیت های ورزشکاران فعال در رشته تیراندازی شکوفا شود.

وی همچنین به روند ساخت سایت های اهداف پروازی تیراندازی در سطح استان اشاره کرد و افزود: سایت اهداف پروازی فلکده رشت به بهره برداری رسیده است.

مرادی اظهارداشت: سایت های دهنه سر خمام و فومن هر کدام 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در شفت با همکاری فرماندار و مدیر منابع طبیعی شهرستان زمین مورد نیاز مهیا و همینطور در لنگرود نیز یک قطعه زمین شش هکتاری از سوی شهرداری برای ساخت سایت اهداف پروازی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1753447

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