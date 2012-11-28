95 درصد شهر پاوه تحت پوشش شبکه گاز شهری است

حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون عملیات گازرسانی به روستاهای شمشیر، دره بیان، چورژی، نسمه، سرکران، دوریسان و نوریاب که از روستاهای حاشیه شهرستان پاوه صورت گرفته است.

وی افزود: عملیات گازرسانی به این روستاها در سال های 90 و 91 صورت گرفته و تاکنون 90 درصد پیشرفت داشته است.

خدرویسی ادامه داد: مجموعا 15 کیلومتر به صورت متفرقه در شهر و هفت روستای شهرستان پاوه گازرسانی نشده که در آینده نزدیک عملیات گازرسانی به این مناطق نیز انجام می شود.

فرماندار پاوه گفت: در آخرین جلسه مربوط به عملیات گازرسانی این شهرستان مقرر شد که روستاهای خانقاه و سریاس نیز مجهز به سیستم گازرسانی شود و عملیات گازرسانی به این مناطق تا دهه فجر سال جاری به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: هم اکنون سه شهر باینگان، نوسود و نودشه مجهز به سیستم گاز شهری نیستند و فاصله زیاد آنها با شهر پاوه و کوهستانی بودن از جمله دلایل این اتفاق است.

وی ادامه داد: بالا بودن هزینه و نداشتن توجیه اقتصادی از دیگر مشکلات بر سر راه گازرسانی این مناطق است.

فرماندار پاوه گفت: عملیات گازرسانی به این شهر ها از جمله موارد مصوب در دور دوم سفر ریاست جمهوری به کرمانشاه بود و انشالله در آینده ای نزدیک و با اختصاص منابع مالی مورد نیاز گاز رسانی به این مناطق نیز صورت خواهد گرفت.

