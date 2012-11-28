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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

خدرویسی:

95 درصد شهر پاوه تحت پوشش شبکه گاز شهری است

95 درصد شهر پاوه تحت پوشش شبکه گاز شهری است

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: فرماندار پاوه گفت: از سال 85 که عملیات گازرسانی به پاوه آغاز شده تا کنون، 95 درصد شهر پاوه از نعمت گاز شهری برخوردار شده است.

حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون عملیات گازرسانی به روستاهای شمشیر، دره بیان، چورژی، نسمه، سرکران، دوریسان و نوریاب که از روستاهای حاشیه  شهرستان پاوه صورت گرفته است.

وی افزود: عملیات گازرسانی به این روستاها در سال های 90 و 91 صورت گرفته و تاکنون  90 درصد پیشرفت داشته است.

خدرویسی ادامه داد: مجموعا 15 کیلومتر به صورت متفرقه در شهر و هفت روستای شهرستان پاوه گازرسانی نشده که در آینده نزدیک عملیات گازرسانی به این مناطق نیز انجام می شود.

فرماندار پاوه گفت: در آخرین جلسه مربوط به عملیات گازرسانی این شهرستان مقرر شد که روستاهای خانقاه و سریاس نیز مجهز به سیستم گازرسانی شود و عملیات گازرسانی به این مناطق تا دهه فجر سال جاری به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: هم اکنون سه شهر باینگان، نوسود و نودشه مجهز به سیستم گاز شهری نیستند و فاصله زیاد آنها با شهر پاوه و کوهستانی بودن از جمله دلایل این اتفاق است.

وی ادامه داد: بالا بودن هزینه و نداشتن توجیه اقتصادی از دیگر مشکلات بر سر راه گازرسانی این مناطق است.

فرماندار پاوه گفت: عملیات گازرسانی به این شهر ها از جمله موارد مصوب در دور دوم سفر ریاست جمهوری به کرمانشاه بود و انشالله در آینده ای نزدیک و با اختصاص منابع مالی مورد نیاز گاز رسانی به این مناطق نیز صورت خواهد گرفت.
 

کد مطلب 1753450

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