فعالیت پلیس راهور در پایانه مسافربری آزادی شهرکرد ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در بازدید سرزده از پایانه مسافربری آزادی شهرکرد گفت: با توجه به آماده بودن ساختمان محل استقرار پلیس راهنمایی و رانندگی در این پایانه مسافربری، باید هر چه سریع تر نسبت به استقرار نیروی انسانی لازم اقدام لازم به عمل آید.

وی زمان رسیدن برخی سرویس های حمل و نقل به پایانه مسافربری آزادی شهرکرد را نامناسب اعلام و تأکید کرد: به منظور رفاه حال مسافران دارای مسیر طولانی تر در زمان های نامناسب، بایستی مکانی هم برای استراحت مسافرین احداث شود.

عنابستانی افزود: برای استراحت رانندگان نیز شهرداری شهرکرد نسبت به احداث و تجهیز یک مکان مناسب اقدامات لازن را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهد.

وی تصریح کرد: مسئولان استانی برای راه اندازی پایانه مسافربری شرق شهرکرد همکاری و تعامل لازم را دارند.

۳۰۰ کانون مساجد در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند



استاندار چهارمحال و بختیاری از فعالیت افزون بر ۳۰۰ کانون مساجد در استان خبرداد.

علی اصغر عنابستانی در بازدید سرزده از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون ۳۱۲ کانون فرهنگی در مساجد استان فعالیت دارند.

وی تأکید کرد: وجود کتابخانه در این کانون ها نقش مهمی در ارتقای فرهنگ عمومی مردم دارد.

عنابستانی افزود: احساس نیاز برای مطالعه در مخاطب و معرفی کتاب مناسب به آنان ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: تعداد کانون های فرهنگی مشاجد تا پایان امسال به ۳۵۰ مورد افزایش می یابد.

تمامی محورهای ارتباطی شهرستان بروجن باز است



فرماندار شهرستان بروجن از بازبودن تمامی محورهای ارتباطی این شهرستان خبرداد.



فتاح کرمی گفت: تمامی محورهای ارتباطی شهرستان بروجن باز بوده و تردد در آن ها با استفاده از زنجیرچرخ بدون مانع است.

وی تأکید کرد: بارش برف از عصر روز گذشته در شهرستان بروجن آغاز شده و به دلیل حجم بالا، بسیاری از محورهای ارتباطی در این شهرستان مسدود شده است.

وی گفت: بیش از ۸۰ درصد توان عملیاتی شهرستان بروجن برای بازگشایی و امداد رسانی به مسافران محور ارتباطی بروجن - لردگان اختصاص داده شد.



مانور زلزله و ایمنی در مدارس استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود



مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری از برگزاری مانور زلزله و ایمنی در مدارس استان خبرداد.



ستار فرهادی گفت: مانور زلزله با حضور مسئولان چهارمحال و بختیاری در مدرسه طلوع آزادی شهرکرد برگزار می شود.

وی تأکید کرد: دانش آموزان بهترین انتقال دهندگان و پیام رسانان نکات فرا گرفته در آموزش ها و مانورهای زلزله و ایمنی به خانواده ها هستند.

فرهادی افزود: یکی از راه های کاهش تلفات انسانی در مواقع رخداد زلزله، آشنایی دانش آموزان با بلایای طبیعی و افزایش سطح آگاهی آن ها به منظور مقابله با حوادث و انجام واکنش های صحیح و سریع همراه با آرامش روانی است.

وی تصریح کرد: توجه به مقوله فرهنگ ایمنی و توسعه آن در بین آحاد جامعه برای داشتن کشوری ایمن ضروری است.

مقاوم سازی ۶۰ درصد مساکن روستایی استان چهارمحال و بختیاری



معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از مقاوم سازی ۶۰ درصد مساکن روستایی استان در برابر زلزله خبرداد.

محمود عیدی گفت: دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای مقاوم سازی منازل روستایی در روستاهای شهرستان های هفت گانه چهارمحال و بختیاری هزینه شده است.

وی به وجود ۳۲ گسل فرعی و اصلی در چهارمحال و بختیاری اشاره و تأکید کرد: برخی از گسل های فعال در پهنه بندی لرزه استان شناسایی شده، بنابراین برای جلوگیری از خسارات در هنگام وقوع زلزله باید در این زمینه پیشگیری شود.

عیدی چهارمحال و بختیاری را استانی زلزله خیز دانست و افزود: بایستی در احداث ساختمان ها از مصالح کم دوام و سست استفاده نشود و بهترین پیشگیری در زمینه وقوع زلزله مقاوم سازی و استانداردسازی ساختمان ها است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری بافت های فرسوده شهری را جزو نقاط آسیب پذیر استان اعلام و تصریح کرد: بافت های فرسوده روستایی این استان به نسبت در کشور از مقاومت بالایی برخوردار هستند.