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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

همایش زنان عاشورایی بسیجی نیشابور برگزار شد

همایش زنان عاشورایی بسیجی نیشابور برگزار شد

نیشابور - خبرگزاری مهر: همایش زنان عاشورایی بسیجی با عنوان زینبیون در تکیه ابوالفضلی(ع) نیشابور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج  حمزه(ع) مشهد در این همایش گفت: اولین خصوصیت زن عاشورایی شکیبایی، سعه صدر، تحمل و بردباری است.

حجت‌الاسلام مهدی عابدی اظهار کرد: حضرت زینب(س) با صبر، بزرگترین رسالت اجتماعی خود را در خارج از خانه مدیریت کرد.

وی بیان کرد: حضرت زینب(س) دختر شهید و شهیده، خواهر شش شهید و مادر دو شهید است که با فضیلت‌ترین زن در عصر خویش بود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج حمزه(ع) مشهد مقدس، عنوان کرد: خداوند متعال زن را صبورتر از مرد آفریده و صبر بر سه قسم صبر بر مصیبت، صبر طاعت و صبر بر گناه است.

عابدی با اشاره به شاخصه یک زن عاشورایی خاطرنشان کرد: غیرت، عبادت و تهجد از شاخصه‌های زن عاشورایی است.

وی ادامه داد: حضرت زینب(س)، فاطمه ثانی و عصاره تمامی خوبی‌ها بود که پیام عاشورا را در طول یک سال و نیم عمر خود بعد از عاشورا به جهان منتقل کرد.

این مقام مسئول اظهار داشت: خواهران بسیجی باید خودشان را به حجاب، صبر، شجاعت و تعبد زینبی مقید کنند.

گفتنی است این همایش با حضور خواهران بسیجی حوزه‌های مقاومت بسیج حضرت فاطمه الزهرا(س)، حضرت مریم(س)، حضرت خدیجه(س)، حضرت معصومه(س)، محدثه و نرجس‌خاتون و با مداحی و بازسازی صحنه‌هایی از ورود کاروان عاشورا به کاخ یزید ملعون برگزار شد.

کد مطلب 1753469

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