همایش زنان عاشورایی بسیجی نیشابور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج حمزه(ع) مشهد در این همایش گفت: اولین خصوصیت زن عاشورایی شکیبایی، سعه صدر، تحمل و بردباری است.
حجتالاسلام مهدی عابدی اظهار کرد: حضرت زینب(س) با صبر، بزرگترین رسالت اجتماعی خود را در خارج از خانه مدیریت کرد.
وی بیان کرد: حضرت زینب(س) دختر شهید و شهیده، خواهر شش شهید و مادر دو شهید است که با فضیلتترین زن در عصر خویش بود.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج حمزه(ع) مشهد مقدس، عنوان کرد: خداوند متعال زن را صبورتر از مرد آفریده و صبر بر سه قسم صبر بر مصیبت، صبر طاعت و صبر بر گناه است.
عابدی با اشاره به شاخصه یک زن عاشورایی خاطرنشان کرد: غیرت، عبادت و تهجد از شاخصههای زن عاشورایی است.
وی ادامه داد: حضرت زینب(س)، فاطمه ثانی و عصاره تمامی خوبیها بود که پیام عاشورا را در طول یک سال و نیم عمر خود بعد از عاشورا به جهان منتقل کرد.
این مقام مسئول اظهار داشت: خواهران بسیجی باید خودشان را به حجاب، صبر، شجاعت و تعبد زینبی مقید کنند.
گفتنی است این همایش با حضور خواهران بسیجی حوزههای مقاومت بسیج حضرت فاطمه الزهرا(س)، حضرت مریم(س)، حضرت خدیجه(س)، حضرت معصومه(س)، محدثه و نرجسخاتون و با مداحی و بازسازی صحنههایی از ورود کاروان عاشورا به کاخ یزید ملعون برگزار شد.
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