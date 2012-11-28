اتمام 70 درصدی بازسازی در روستاهای زلزله زده ورزقان

محرم فروغی به خبرنگار مهر گفت: پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز در روستاهای ورزقان بسیار عالی است به طوریکه طبق آخرین آمار پنج هزار و 250 واحد آرماتوربندی، پنج هزار و 50واحد فونداسیون، چهارهزار و 550 واحد اسکلت بندی و سه هزار و 700 واحد سقف ریزی شده است.

وی افزود: از سه هزار و 700 واحدی که سقف ریزی آن ها تمام شده دو هزار واحد مربوط به تعهدات بنیاد مسکن بود که در هفته های اخیر ، به صاحبان آن ها تحویل داده شده است.

فروغی گفت: تعهدات بنیاد مسکن استان تا مرحله سفیدکاری بود که شامل احداث بنا، نصب در و پنجره، گچ و خاک داخل،جداسازی آشپزخانه و حمام است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا واحدهای بازسازی شده، سرویس بهداشتی ندارند ابراز داشت: صاحبان منازل به دلایل مختلف اجازه نمی دهند که دستشویی در داخل ساختمان احداث شود و خودشان با مصالحی که بنیاد به آن ها می دهد اقدام به ساخت سرویس بهداشتی در محدوده خانه خود می کنند.

فرماندار ورزقان در ادامه سخنان خود گفت: در چند روز اخیر به علت برودت شدید هوا عملیات بازسازی به کندی صورت می گرفت ولی از صبح امروز طبق روال گذشته و با سرعت هر چه بیشتر عملیات بازسازی شروع شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در 20 روستای شهرستان ورزقان، شعب نفت مستقر شده اند که هر کدام از این روستاها تعدادی از روستاهای منطقه خود را پوشش می دهند و اقدام به فروش نفت در بین مردم زلزله زده می کنند.

فروغی همچنین گفت: بعضی از روستاهای شهرستان ورزقان که در مناطق جنگلی قرار دارند و بعد از بارش برف امکان رفت و آمد به آن ها وجود ندارد در این روستاها نفت مورد نیاز مردم ذخیره شده است.